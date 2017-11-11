کشف ۳۰ فقره سرقت در ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین براری اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته طرح ضربتی مقابله با سرقت را اجرا کردند.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح ۳۰ فقره سرقت کشف و ۱۵ سارق دستگیر شدند گفت: شش فقره از این سرقت ها مربوط به سرقت خودرو، هفت فقره مربوط قطعات خودرو، پنج فقره مربوط به سرقت منزل و باقی مربوط به سایر عناوین سرقت ها هستند.

این مقام انتظامی افزود: انتظامی شهرستان کرمانشاه با به کارگیری پلیس های افتخاری، نگهبان های محله و فعالیت شبانه روزی ماموران انتظامی توانسته است، آمار وقوع سرقت را در سالجاری کاهش دهد.

سرهنگ براری به شهروندان توصیه کرد: اتومبیل و موتورسیکلت خود را به وسایل و تجهیزات ایمنی از قبیل قفل پدال،قفل زنجیر و شیر قطع بنزین تجهیز کنند تا امکان سرقت به سارقان داده نشود.

دستگیری عاملان تیراندازی در روانسر

فرمانده انتظامی شهرستان روانسر از شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی در این شهرستان در کمتر ۲ ساعت خبر داد.

سرهنگ محمد قنبری در این رابطه گفت: روز گذشته ۲ نفر سرنشین یک دستگاه خودرو پراید در یکی از خیابان های شهر روانسر اقدام به تیر اندازی هوایی و ایجاد و رعب و وحشت کردند.

وی با بیان اینکه عاملان تیر اندازی پیش از حضور ماموران از محل متواری شدند، گفت: با توجه به حساسیت موضوع، رسیدگی به آن به صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان روانسر توضیح داد: ماموران انتظامی این شهرستان به واسطه اقدامات اطلاعاتی به سرعت محل اختفای متهمان را شناسایی و آنان را در کمتر از ۲ ساعت دستگیر کردند.

سرهنگ قنبری با بیان اینکه در این تیر اندازی به فردی آسیب نرسیده است، افزود: متهمان انگیزه خود از تیر اندازی را اختلافات خانوادگی عنوان کرده اند.

وی با بیان اینکه متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند، گفت: پلیس با حضور به موقع و مقتدرانه اجازه قدرت نمایی را به هنجارشکنان نخواهد داد.