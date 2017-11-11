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۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۰۹

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خبر داد:

کشف ۳۰ فقره سرقت در ۲۴ ساعت

کشف ۳۰ فقره سرقت در ۲۴ ساعت

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۳۰ فقره سرقت در پی انجام طرح ضربتی مقابله با سرقت در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین براری اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته طرح ضربتی مقابله با سرقت را اجرا کردند. 

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح ۳۰ فقره سرقت کشف و ۱۵ سارق دستگیر شدند گفت: شش فقره از این سرقت ها مربوط به سرقت خودرو، هفت فقره مربوط  قطعات خودرو، پنج فقره مربوط به سرقت منزل و باقی مربوط به سایر عناوین سرقت ها هستند. 

این مقام انتظامی افزود: انتظامی شهرستان کرمانشاه با به کارگیری پلیس های افتخاری، نگهبان های محله و فعالیت شبانه روزی ماموران انتظامی توانسته است، آمار وقوع سرقت را در سالجاری کاهش دهد. 

سرهنگ براری به شهروندان توصیه کرد: اتومبیل و موتورسیکلت خود را به وسایل و تجهیزات ایمنی از قبیل قفل پدال،قفل زنجیر و شیر قطع بنزین تجهیز کنند تا امکان سرقت به سارقان داده نشود.

دستگیری عاملان تیراندازی در روانسر  

 فرمانده انتظامی شهرستان روانسر از شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی در این شهرستان در کمتر ۲ ساعت خبر داد.  

 سرهنگ محمد قنبری در این رابطه گفت: روز گذشته ۲ نفر سرنشین یک دستگاه خودرو پراید در یکی از خیابان های شهر روانسر اقدام به تیر اندازی هوایی و ایجاد و رعب و وحشت کردند. 

وی با بیان اینکه عاملان تیر اندازی پیش از حضور ماموران از محل متواری شدند، گفت: با توجه به حساسیت موضوع، رسیدگی به آن به صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت قرار گرفت. 

فرمانده انتظامی شهرستان روانسر توضیح داد: ماموران انتظامی این شهرستان به واسطه اقدامات اطلاعاتی به سرعت محل اختفای متهمان را شناسایی و آنان را در کمتر از ۲ ساعت دستگیر کردند. 

سرهنگ قنبری با بیان اینکه در این تیر اندازی به فردی آسیب نرسیده است، افزود: متهمان انگیزه خود از تیر اندازی را اختلافات خانوادگی عنوان کرده اند. 

وی با بیان اینکه متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند، گفت: پلیس با حضور به موقع و مقتدرانه اجازه قدرت نمایی را به هنجارشکنان نخواهد داد.

کد مطلب 4141249

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