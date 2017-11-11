به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی عصر شنبه در نشست شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: با تکیه بر طرح تقویت بنیه علمی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار ساعت کلاس آموزشی برای معلمان برگزار شد که این آمار بی نظیر است و اگر این رویه ادامه پیدا کند به یقین تاثیرات بسیار مثبتی خواهد داشت.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش استان با وجود تنگناهای زیاد، در دولت تدبیر و امید پیشرفت خوبی داشته است که دراین زمینه به ارتقای چند پله ای رتبه در کنکور سراسری و همچنین ارتقای معدل حتی بالاتر از میانگین کشوری دست یافتیم که با همکاری های بیشتر در این حوزه، آموزش و پرورش استان با عملکرد بهتر ظاهر خواهد شد.

وی تصریح کرد: در امور پرورشی، فرهنگی و ورزشی نسبت به قبل وضعیت بسیار مناسب‌تر است و استان مقام های زیادی را در کشور کسب کرده است.

احداث ۳۴ چمن مصنوعی در مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: آموزش و پرورش استان با کمک شهرداری ها در این چهار سال از یک چمن مصنوعی به ۳۵ چمن مصنوعی در سطح مدارس رسیده است.

وی یادآور شد: با وجود مشکلات مالی، آموزش و پرورش استان از صنعت، مجموعه نفت و گاز، گمرک و دیگر عوامل بهره چندانی نبرده است و نیاز است که این مجوعه ها با ما همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند.

کرمی افزود: در سال‌های اخیر منطقه ویژه پارس جنوبی در حوزه جنوب استان و تا مرکز برنامه‌های آموزشی استان را پوشش داده است و مجموعه نفت هم به طور خاص چهار شهرستان جنوبی را پوشش می دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: مجموعه نفت در اجرای کلاس‌های کنکور اعتبار مناسبی تخصیص داده است و کلاس‌های کنکور و تقویتی را با موسسات آموزشی مدیریت می‌کند که اگر از افراد توانمند استان استفاده می‌شد هزینه کمتر و نفرات بیشتری را پوشش می‌داد و معلمان پرتوان استان به کارگرفته می‌شدند.

خارگ نیازمند نگاه ویژه صنعت

کرمی عنوان کرد: خارگ با کمتر از هزار و ۵۰۰ دانش آموز فقط ۱۰ مدرسه دارد که نیاز به تعمیر و تجهیز دارد، برنامه های آموزشی، تقویتی و پرورشی خارگ را با حداقل ٢٠٠ میلیون تومان می‌توان پوشش داد که از این کمک ها دریغ می‌شود.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: حدود ۴۰ درصد دانش آموزان استان در رشته فنی و حرفه‌ای و کار و دانش تحصیل می‌کنند و نیاز است حداقل امکانات در این حوزه فراهم شود.

کرمی بیان داشت: حوزه شمالی استان بوشهر با این که منطقه نفتی است فاقد حامی است و ما به جد خواهان اضافه شدن این حوزه در طرح تقویت بنیه علمی و کمک ویژه پارس جنوبی و همچنین حمایت نماینده این حوزه در این راستا هستیم.