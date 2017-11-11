تظاهرات گسترده در ایالت کاتالونیا اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شهروندان ایالت کاتالونیا به دنبال اعتراض به بازداشت رهبران استقلال طلب خود توسط دولت مرکزی اسپانیا، به خیابان ها آمدند.

بر اساس این گزارش، این تظاهرات امروز در شهر بارسلونا، مرکز ایالت کاتالونیا برگزار شد.

لازم به ذکر است بحران استقلال خواهی کاتالونیا در اسپانیا به یکی از بزرگترین چالش ها و نگرانی های کشورهای اروپایی در کنار برگزیت بدل شده است.

روز چهارشنبه هفته گذشته نیز، در پی صدور فراخوان از سوی طرفداران استقلال کاتالونیا از اسپانیا، بیش از ۶۰ محور ترانزیتی این ایالت بسته شده که ازجمله می توان به عدم سیر قطار اسپانیا – فرانسه که از این ایالت می گذرد اشاره کرد.