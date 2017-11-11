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۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۱۵

شهردار صالحیه:

صالحیه پذیرای سرمایه گذار در ابعاد گوناگون مطالبات مردمی است

صالحیه پذیرای سرمایه گذار در ابعاد گوناگون مطالبات مردمی است

بهارستان- شهردار صالحیه از آمادگی این شهر برای حضور سرمایه گذاران در ابعاد گوناگون مطالبات مردمی خبر داد.

علیرضا قربانی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تاکنون با رشد ۱۰ برابری زیرساخت های روبنائی و خدماتی، در حد توان نیاز شهروندان را فراهم کردیم، اظهار کرد : با توسعه سطح دسترسی شهر به پهنه های مجاور که یکی از شروط اساسی سرمایه گذاری در هرمحدوده ای است، شهر را برای مشارکت بخش خصوصی آماده کرده ایم.

وی در ادامه افزود: احداث مجتمع های بزرگ ورزشی، فرهنگی و آموزشی در قالب ورزشگاه ها، استخرها، سالن های تئاتر، سینما، موسیقی و از این طیف از فضاهایی که نیاز به سرمایه گذار داشته و به مطالبات ساکنین و منافع عمومی شهر پاسخ مثبت می دهد، توصیه ما برای ورود بخش خصوصی با این رویکرد در شهر صالحیه است .

شهردار صالحیه در پایان با تاکید بر تعامل سودمند و سازنده مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر در این حوزه عنوان کرد: برای تحقق عینی منزلت و تکریم شهروندان نجیب صالحیه با شرایطی ایده آل از عموم سرمایه گذاران پذیرائی خواهیم کرد ‌.

کد مطلب 4141282

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