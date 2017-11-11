شنا در آبگرم نیمه کار بندر خمیر، جان دو نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، رضا علی بخشی بیان داشت: برابر تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حادثه غرق شدگی دونفر از شهروندان در هنگام شنا در آبگرم، گشت خودرویی بلافاصله به محل اعزام شد.

وی افزود: ماموران با حضور در صحنه مشاهده کردند دونفر به هویت های «حسین_ ا» حدودا ۱۶ ساله و «خلیل_ ا» حدودا سی ساله بدلیل غرق شدگی در آب فوت کرده اند.

علی بخشی تصریح کرد: طی بررسی و تحقیق از شاهدان عینی مشخص شد فردی در حال غرق شدن بوده که هر دو نفر یاد شده بالا(متوفی) قصد کمک به وی را داشته و او را از مرگ حتمی نجات می دهند و هر دو نفر خود در عمق سه متری غرق می شوند که پس از انتقال به بیمارستان نیز فوت آنها بعلت خفگی با آب تایید می شود.

فرمانده انتظامی بندرخمیر از تمامی مردم عزیز درخواست کرد به هنگام شنا کلیه جوانب ایمنی را رعایت نموده و برابر دستورات مسئولان و افراد متخصص غریق نجات عمل کنند.