هدف ما تکرار قهرمانی در لیگ است/با قدرت وارد لیگ تکواندو می شویم

پیام خانلرخانی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: این دوره از مسابقات با استقبال خوب تیم ها مواجه شده و شاهد رقابت ۱۱ تیم هستیم. همه تیم‌ها نیز تقریبا شرایطی نزدیک به هم دارند و کار برای همه تیم ها دشوار است.

وی افزود: طی سالهای گذشته نوجوانان و جوانان خوبی به تیم‌ها تزریق شده اند. مربیان به این نکته پی برده اند که به جای آنکه دنبال تکواندوکاران چهره باشند، توجه ویژه ای به جوانان با آتیه دارند و همین موضوع بر جذابیت های لیگ افزوده است.

سرمربی تیم تکواندو شهرداری ورامین در مورد شرایط این تیم برای فصل جدید هم گفت: ما تمرینات بسیار خوبی را طی ماه های گذشته پشت سر گذاشتیم و با آمادگی مناسبی وارد مسابقات می شویم. بخصوص آنکه هفته های قبل با حضور در لیگ به سبک جام جهانی شرایط بهتری کسب کردیم.

خانلرخانی ادامه داد: در هفته نخست خدابخش و یعقوبی دو ملی پوش خود را در اختیار نداریم. صلاحدید کادر فنی تیم ملی است و ما هم با جوانان با آتیه ای که در اختیار داریم جای آنها را پر می کنیم. در آغاز لیگ یک بازی سخت برابر پاس قوامین داریم.

وی به شرایط بهنام اسبقی هم اشاره کرد و گفت: وی تکواندوکار با تجربه ای است که چند سال دیگر می تواند در میدان مبارزه حاضر باشد. ولی با شرایطی که دارد و جوانان با انگیزه ای که در راه هستند، باید بهترین تصمیم را بگیرد و معتقدم الان زمان خداحافظی اوست.

سرمربی شهرداری ورامین در پایان گفت: بعد از سه دوره قهرمانی لیگ، سال ۹۵ نایب قهرمان شدیم. هدف کلی ما ایستادن دوباره روی سکوی قهرمانی است و می خواهیم برای تحقق این هدف از همین هفته نخست کار را قدرت آغاز کنیم.

لیگ برتر تکواندو از فردا دوشنبه در خانه تکواندو آغاز می شود.