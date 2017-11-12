به گزارش خبرنگار مهر، علی الهیاری شنبه شب در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد بندرعباس بیان داشت: دانشگاه نقشی مهمی در تولید فکر و ایده‌های نوین اشتغال‌زایی داشته و می‌توانند در توانمندسازی مددجویان تحت حمایت نقش بسزایی ایفاء کند.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان بابیان اینکه فقر زمانی به اوج خود می‌رسد که از بروز و ظهور استعدادها در جامعه ممانعت کند، گفت: استعدادهای فراوانی در جامعه وجود دارد که بعضاً به خاطر فقر و نداری قابلیت شکوفا پیدا نمی‌کند.

وی بابیان اینکه هزینه برطرف کردن فقر از جامعه،‌ امروزه بسیار افزایش‌یافته است، افزود: اگر تمامی متولیان حوزه‌های مختلف استانی در بخش‌های دولتی و خصوصی وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند شاهد این حجم از فقر نخواهیم بود.

الهیاری با اشاره به یکی از اهداف اصلی کمیته امداد را کارآفرینی، ایجاد اشتغال و خودکفایی خانوارهای تحت حمایت عنوان کرد و ادامه داد: دانشگاه نقشی مهمی در تولید فکر و ایده‌های نوین اشتغال‌زایی داشته و می‌توانند در توانمندسازی مددجویان تحت حمایت نقش بسزایی ایفاء کند.

مدیرکل کمیته امداد با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۵۲ هزار و ۱۲۰ خانوار هرمزگانی تحت حمایت کمیته امداد هستند، گفت: مددجویان تحت حمایت با دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی و همچنین فراگیری آموزش‎های لازم در این زمینه به استقلال اقتصادی و خودکفایی رسیده و از چرخه حمایتی این نهاد خارج می‎شوند.

الهیاری در ادامه به پایین بودن سرانه مشارکت‌های مردمی در سطح استان نسبت به میانگین سهم مشارکت مردمی کشوری یادکرد و گفت: راه‌اندازی سامانه تلفن گویای ۳۲۸۸ و اپلیکشن «ناب» به‌منظور فراهم نمودن بستر برای گسترش خدمات الکترونیکی در پرداخت کمک‌های نقدی مردم نوع‌دوست به نیازمندان استان هرمزگان است.

مهدی باقری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس در این نشست بابیان اینکه اقدامات خوب کمیته امداد در ایجاد اشتغال‌زایی برای توانمندسازی نیازمندان جامعه را ارزشمند دانست و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس می‌تواند فضاهای آموزشی و مرکز مشاوره برای ارائه خدمات ازجمله آموزش‌های کوتاه‌مدت و مشاوره‌های مدنظر به جامعه هدف کمیته امداد ارائه دهد.

وی افزود: با استفاده از روش‌های نوین در اشتغال‌های خرد می‌توان به رفع موانع و نیاز بازار کار برای دست‌یابی فرصت‌های شغلی مناسب به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ارائه کرد.