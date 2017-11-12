سردار هوشنگ حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اقدامات قاچاقچیان انواع ماهی در دریا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مناطق مرزی و دریایی استان مازندران است.

وی افزود: دریابانان مازندران با برخورد و جلوگیری، همچنین مقابله با صیادان غیرمجاز در صدد تثبیت امنیت دریانوردی در حوزه مرزهای آبی دریایی خزر و استان مازندران بوده و تاکنون بسیار موفق عمل کرده‌اند.

فرمانده دریابانی مازندران تصریح کرد: با توجه به اقدامات شبانه‌روزی و مستمر دریابانان استان مازندران، با اجرای گشت‌های دریایی در ماه‌های گذشته تاکنون، موفق به کشف و ضبط بیش از ۳۴ هزار رشته دام فلسدار در آب‌های دریای مازندران و در سطح حوزه استحفاظی شدند.

حسینی با اشاره به این که فعالیت صیادان غیرمجاز موجب ضربه به منابع آبزی کشور و انقراض گونه‌های مختلف ماهیان دریایی می‌شود، گفت: دریابانان در این رابطه از ابتدای سال بیش از ۸ هزار عدد کرف، ۵۶ هزار متر طناب صیادی و ۳۹ لنگر غیرمجاز کشف و ضبط کردند.

فرمانده دریابانی استان مازندران همچنین از کنترل بیش از دو هزار و۲۰۰ فروند شناور صیادی و بیش از ۳ هزار کنترل ورودی و خروجی لنج‌های صیادی در بنادر و در سطح حوزه استحفاظی توسط دریابانان خبر داد.

حسینی با اشاره به بروز برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی در سواحل و صید غیرمجاز از سوی برخی افراد ناآگاه، بر ضرورت پیشگیری و مقابله با این ناهنجاری‌ها با توجه به مطالبات مردمی از دریابانان که وظیفه ذاتی آن برخورد با این ناهنجاری‌هاست، تأکید کرد.