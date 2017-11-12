مدارس شاهد از جایگاه واقعی خود دور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رزاقی صبح یکشنبه در نشست با مدیران منتخب مدارس شاهد و ایثارگر مازندران در بابلسر، اظهار کرد: مدارس شاهد از سال ۱۳۶۵ به فرمان حضرت امام خمینی(ره) بر حسب ضرورت برای اهداف انقلاب شکل گرفت.

وی با بیان اینکه انقلاب ما، انقلاب دفاع از محرومان و بیچارگان است،گفت: هدف از تاسیس مدارس شاهد تکریم فرزندان شاهد و ایثارگر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نگاه ما در مدارس شاهد نگاه ارزشی و انقلابی است، عنوان کرد: مدارس شاهد از بدو تاسیس دارای شرایط عالی، برتر و الگوی مدارس دیگر بودند اما در سال‌های اخیر از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته‌اند که نیاز است با همت، تلاش و برنامه‌ریزی مناسب در آینده‌ای نزدیک به جایگاه واقعی خود برسد.

رزاقی تصریح کرد: امروز ماموریت ما در مدارس شاهد و ایثارگران، ارتقا کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس شاهد است، تا دانش‌آموزان با افزایش کیفیت آموزشی در مدارس، علاوه بر داشتن احساس رضایت نسبت به مدرس، برای پرورش خلاقیت خود نیز تلاش کنند.

در ادامه این نشست، احمدرضا مهاجری‌نژاد، مدیر آموزش و پرورش بابلسر با تأکید بر ایجاد زمینه مناسب برای ورود نخبگان مدارس دیگر در مدارس شاهد، گفت: با بازنگری در قوانین و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش می توانیم زمینه ورود دانش‌آموزان نخبه مدارس دیگر را به مدارس شاهد آماده کنیم.

مهاجری‌نژاد با بیان اینکه تدوین و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت باید در راس امور قرار گیرد، گفت: باید اهدافی که در زمان راه‌اندازی این مدارس در نظر گرفته شده بود، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد تا مشخص شود چه میزان از اهداف اولیه آن دور شده‌ایم.

وی در پایان تعداد مدارس شاهد شهرستان بابلسر را ۶ مدرسه اعلام کرد و گفت: یک هزار و ۴۶۰دانش‌آموز در این مدارس در حال تحصیل هستند.