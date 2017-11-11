فرهنگ عمومی جامعه را باید از حوزه بایدها به باورها منتقل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده شامگاه شنبه در جلسه هم‌اندیشی اصحاب فرهنگ، هنر و ادب خراسان شمالی اظهار کرد: ذهن فعال و نقاد هنرمند در پردازش موضوعات و رسیدن به نتیجه مطلوب در بخش‌های مختلف جامعه اثرگذار است.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان برای ارتقای فرهنگ عمومی گفت: به دنبال تغییر نگاه شورای فرهنگ عمومی کشور هستیم، چراکه فرهنگ عمومی، حوزه باورهاست بنابراین باید برای ارتقای آن از ظرفیت اصحاب هنر، ادب و رسانه بیشتر بهره ببریم.

موالی زاده با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر حقیقتی بر بال هنر بنشیند تأثیرگذاری آن بیشتر است، افزود: اگر حقیقت در قالبی زیبا که همان زبان هنر است به مخاطب منتقل شود، جذابیت و تأثیرگذاری آن نیز بیشتر خواهد بود.

وی با تأکید بر برگزاری نشست‌های تخصصی بین هنرمندان و نیز تقویت ارتباطات بین‌رشته‌ای در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر، عنوان کرد: قرار گرفتن نخبگان فکری در کنار نخبگان اجرایی باعث رشد و شکوفایی جامعه در ابعاد مختلف آن می‌شود.

وی بابیان اینکه فرهنگ گفتگو باید در جامعه نهادینه‌سازی شود، افزود: اصحاب فرهنگ و هنر به دلیل قدرت در قوه تخیل، آشنایی با موضوعات اجتماعی و پردازشگری قوی در موضوعات باید درزمینهٔ فرهنگ عمومی فعال و گفتگوهایی را به‌منظور بالندگی فرهنگ عمومی شکل دهند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به اینکه منطق قرآن کریم نیز بر پایه گفتگو استوار است، اظهار کرد: آیات قرآن یا تعلیمی و یا تذکری هستند بنابراین انسان در هر سطحی از معلومات که باشد نیازمند یادگیری و یادآوری است و این مهم در مسیر گفتگو تحقق می‌یابد.

موالی زاده با تصریح به اینکه جامعه‌ای به توسعه‌یافتگی دست پیدا خواهد کرد که در آن دیالوگ جایگزین مونولوگ شود، عنوان کرد: امروز مدیریت مشورتی و مشارکتی در دنیا یک امر نهادینه‌شده است و برای پیش برد امور ناگزیر به مشورت، گفتگو و تبادل آراء و اندیشه‌ها هستیم.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر رویه گفتگو میان اصحاب فرهنگ، هنر، اندیشه و رسانه دایره وسیع‌تری پیدا کند، اثرات خوبی را بر اجتماع خواهد گذاشت.

وی گفت: سه نوع گفتگو میان مدیران، نخبگان و بدنه مردم باعث تقویت سرمایه اجتماعی و دادوستد فکری و عاطفی در جامعه می‌شود که نتیجه آن بر فرهنگ عمومی نیز مثبت خواهد بود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تأکید کرد: در این شورا تلاش داریم تا می‌توانیم فرهنگ عمومی را از حوزه بایدها به حوزه باورها انتقال دهیم.

موالی زاده بابیان اینکه هر اقدامی که وارد حوزه باورها شود می‌تواند در فرهنگ عمومی نتیجه مطلوب داشته باشد، اظهار کرد: در این راستا باید فرهنگ گفتگو را تعمیق و توسعه بخشیم.