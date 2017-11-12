بعدازگرفتن عکس های آوارگان کوبانی تاکنون عکاسی نکرده ام

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکسی از آوارگان شنگال و کوبانی شامگاه شنبه با حضور جمعی از علاقمندان به حوزه عکس و عکاسی در کافه عکس سنندج افتتاح شد.

افتتاحیه این نمایشگاه جزو معدود افتتاحیه هایی بود که در آن خبری از بریدن روبان و انجام تشریفات لازم در اینگونه مراسم ها نبود و بسیار ساده و دلنشین کار خود را آغاز کرد.

بازدیدکنندگان در فضای آرام بخش کافه به تماشای تصاویری دردناک و غم انگیز آوارگان شنگال و کوبانی که بیشتر آنها را هم کودکان تشکیل داده بودند، نشستند.

خنده های معصومانه کودکان آواره در اوج نابسامانی و دربه دری آنها به هر تماشاچی این را القا می کرد که در سخت ترین شرایط آنچه ذهن کودکان را به خود درگیر می کند بازی و خنده فارغ از هر نوع ظلم و ستمی که بر آنها روا شده، است.

بعد از گرفتن عکس های آوارگان تاکنون عکاسی نکرده ام

مهدی توکلی یکی از عکاسان باسابقه وسنندجی است که این روزها برای دومین بار نمایشگاهی از عکس های آوارگان شنگال و کوبانی را که در سال ۲۰۱۴ گرفته، دایر کرده است.

وی در حاشیه برپایی این نمایشگاه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: سال ۲۰۱۴ با آواره شدن اهالی شهرهای کوبانی و شنگال سه ماه را در کمپ های محل استقرار این آوارگان سپری کردم و از نحوه وشرایط زندگی آنها عکاسی کردم.

وی با اشاره به اینکه ۲۰۰ قطعه عکس ازآورگان شنگال و کوبانی دارد، بیان کرد: در اولین و همچنین دردومین نمایشگاه عکس آوارگان شنگال و کوبانی تنها ۳۵ قطعه عکس را در معرض دید قرار داده ام.

توکلی بیان کرد: حدود سه سال از سفری که به اردوگاه آوارگان شنگال و کوبانی داشتم می گذرد، آنچنان شرایط زندگی آنها مرا متاثر کرده که بعد از گذشت این مدت، تاکنون نتوانسته ام عکاسی کنم.

گفتنی است، این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز در کافه عکس سنندج دایر است و علاقمندان صبح ها وعصرها می توانند از آن بازدید کنند.