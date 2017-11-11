به گزارش خبرنگار مهر، مجید آقابابایی عصر شنبه در سخنانی ضمن تشکر از فعالان ستاد اربعین در استان‌های مختلف و کشور عراق بیان کرد: تعداد زیادی از دست‌اندرکاران در گوشه و کنار کشور و مرزها و کشور عراق زحمات زیادی کشیدند که به‌رغم گمنامی نقش مؤثری در فعالیت‌ها و خدمات ارائه‌شده به زوار داشتند.

وی با اشاره به آغاز آسیب‌شناسی فعالیت‌های اربعین امسال بیان کرد: کار بررسی نقاط ضعف و قوت بعد از پایان ورود زوار به کشور آغاز خواهد شد.

آقا بابایی افزود: همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم اربعین سال آینده به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه امسال در اوج ورود و خروج زائران دغدغه‌ها بسیار کمتر بود، این موضوع را نتیجه برنامه‌ریزی‌هایی دانست که از سال گذشته شروع بود.

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین موضوع ما برای مراسم اربعین سال آیند در حوزه تقویت بسترهای زیرساختی و تعامل برای رفع مشکلات با کشور عراق است، گفت: در مورد اربعین ۹۶ تازه با پایان ورود زائرین آسیب‌شناسی موضوع از منظر آسیب‌هایی که بوده، تغییرات و نقاط ضعف و قوت انجام خواهد شد.

دبیر ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: برنامه‌ریزی برای اربعین ۹۷ با سرعت خیلی زیادی نسبت به امسال شروع خواهد شد. در آسیب‌شناسی که قرار است انجام بگیرد از نظرات همه مردم با توجه به سامانه‌ای که دوباره اعلام می‌کنیم، استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم اشکالات را در مسیر کمتر کنیم.



وی افزود: امسال دوستان ما در اوج خروج زائرین برای اربعین به نسبت سال قبل بسیار کمتر درگیر بودند و به‌نوعی استرس آن‌ها کمتر بود. برنامه‌ریزی خوبی که از سال قبل شروع‌شده بود ان‌شاءالله ادامه خواهد داشت و مهم‌ترین بستر ما زیرساختی است و تعاملی که با دولت عراق خواهیم داشت در دستور کارمان قرار خواهد گرفت.



آقا بابایی یادآور شد: موضوع اربعین را باید از موضوع خدمات جدا کنیم چشم نافذ فرهنگی و معنوی باید به این موضوع داشته باشیم.