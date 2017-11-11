جریان المستقبل: بی صبرانه منتظر بازگشت سعد الحریری هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جریان المستقبل لبنان با اعلام حمایت از «سعد الحریری» نخست وزیر این کشور اعلام کرد: «بی صبرانه منتظر بازگشت او به لبنان هستیم.»

بر اساس این گزارش، فراکسیون المستقبل در پارلمان لبنان طی بیانیه ای حملات علیه عربستان سعودی را محکوم کرد.

این فراکسیون در بیانیه‌ای که شامگاه شنبه منتشر گردید، اعلام کرد که بر روابط با عربستان سعودی تأکید دارد و هرگونه مزایده در این خصوص را رد می‌کند.

فراکسیون المستقبل مدعی شد که ایران در امور کشورهای عربی دخالت می‌کند و اعلام کرد که اقدامات مداخله‌ جویانه ایران در منطقه را محکوم می‌کند.

این فراکسیون همچنین ادعا کرد که مداخلات ایران در منطقه یکی از عوامل ایجاد فتنه، درگیری‌ها و جنگ‌ها در منطقه خاورمیانه است.

گفتنی است که سعد الحریری طی هفته گذشته به صورت ناگهانی استعفای خود از پست نخست وزیری لبنان را اعلام کرد. نکته قابل تأمل در این استعفا، این بود که وی از داخل خاک عربستان این اقدام را انجام داد؛ مسأله ای که تعجب همگان را برانگیخت و دخالت مستقیم ریاض در استعفای الحریری را ثابت کرد.