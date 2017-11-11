شهردار بوشهر برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اسلامی شهر بوشهر عصر شنبه به منظور تعیین تکلیف وضعیت شهردار بازنشسته بوشهر نشست فوق‌العاده‌ای را برگزار کرد و با رای دو سوم اعضا شورا، صلاحیت میگلی‌نژاد برای ادامه فعالیت در این مسئولیت احراز نشد.

علت این تصمیم، استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان عنوان شده که از ۹ نفر عضو شورای شهر بوشهر، شش نفر به خلع غلامعلی میگلی‌نژاد از مسئولیت شهرداری بوشهر رای مثبت دادند.

شورای شهر بوشهر در این نشست ادامه فعالیت میگلی‌نژاد در شهرداری بوشهر را منطبق بر این قانون ندانسته و صلاحیت وی را احراز نکردند. این مصوبه شورا باید به تائید هیئت انطباق فرمانداری بوشهر برسد.

میگلی‌نژاد از جانبازان دوران دفاع مقدس است و بر اساس قانون منعی برای ادامه فعالیت در دوران بازنشستگی ندارد ولی تاکنون اقدامی برای دریافت کد ایثارگری خود نکرده بود و علت تصمیم شورای شهر بوشهر نیز نداشتن این کد ایثارگری عنوان شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در این زمینه گفت: بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در بخش‌های دولتی و عمومی، شرایط برای ادامه فعالیت غلامعلی میگلی‌نژاد در شهرداری بوشهر فراهم نبود و با تصمیم شورای شهر پایان فعالیت وی در شهرداری تصویب شد.

مهرزاد آسایش ادامه داد: پس از تائید این مصوبه توسط هیئت انطباق در فرمانداری بوشهر، نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری اقدام خواهد شد.