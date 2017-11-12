به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، سلسله عملیات های نیروهای یمنی علیه مزدوران سعودی در یمن تاکنون به کشته شدن دهها نفر از آنها منجر شده است.

بر اساس این گزارش، در ادامه همین عملیات ها، ارتش و کمیته های مردمی یمن طی روز گذشته مواضع مزدوران سعودی را در مناطق مختلف کشور هدف قرار دادند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، به دنبال این عملیات ها هفت مزدور سعودی به هلاکت رسیدند.

رسانه های یمنی همچنین اعلام کردند که ۱۳ تَن دیگر از مزدوران سعودی نیز در این عملیات ها به شدت زخمی شدند.

گفتنی است، از زمان آغاز تجاوز نظامی سعودی به یمن طی حدود سه سال گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر شهید و هزاران تَن دیگر زخمی شدند.