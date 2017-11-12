دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی استان همدان تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت استان همدان، رئیس گروه واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشتی گفت: این تفاهم‌نامه به منظور ارتقاء کمی و کیفی برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله زود هنگام مشکلات شنوایی نوزادان و شیرخواران بین معاونت بهداشتی و سازمان بهزیستی استان به امضا رسید.

راضیه سادات میرمعینی افزود: مدت تفاهم‌نامه یکسال بوده که این زمان می‌تواند در سال‌های آتی تمدید شود.

میرمعینی گفت: معاونت بهداشتی دانشگاه به عنوان طرف اول تفاهم نامه متعهد شد تا فضا، اطلاع‌رسانی، نظارت و پایش طرح را بر عهده گیرد و سازمان بهزیستی به عنوان طرف بعدی متعهد به تامین و آموزش نیرو و همچنین تهیه کلیه تجهیزات شنوایی شناسی شد.

گفتنی است طبق توافق طرفین، حداقل ۵ درصد از مراجعین به عنایت به توجه مالی آنان به شکل رایگان غربال شوند.