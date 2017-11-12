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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۱۸

به منظور انجام طرح غربالگری شنوایی نوزادان؛

دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی استان همدان تفاهم نامه امضا کردند

دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی استان همدان تفاهم نامه امضا کردند

همدان - تفاهم‌نامه همکاری برای انجام طرح غربالگری شنوایی نوزادان بین معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی استان همدان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت استان همدان، رئیس گروه واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشتی گفت: این تفاهم‌نامه به منظور ارتقاء کمی و کیفی برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله زود هنگام مشکلات شنوایی نوزادان و شیرخواران بین معاونت بهداشتی و سازمان بهزیستی استان به امضا رسید.

راضیه سادات میرمعینی افزود: مدت تفاهم‌نامه یکسال بوده که این زمان می‌تواند در سال‌های آتی تمدید شود.

میرمعینی گفت: معاونت بهداشتی دانشگاه به عنوان طرف اول تفاهم نامه متعهد شد تا فضا، اطلاع‌رسانی، نظارت و پایش طرح را بر عهده گیرد و سازمان بهزیستی به عنوان طرف بعدی متعهد به تامین و آموزش نیرو و همچنین تهیه کلیه تجهیزات شنوایی شناسی شد.

گفتنی است طبق توافق طرفین، حداقل ۵ درصد از مراجعین به عنایت به توجه مالی آنان به شکل رایگان غربال شوند.

کد مطلب 4141388

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