مجتهد دلایل دیدار رهبران حزب اصلاح یمن با ولیعهد سعودی را فاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «هافینگتون پست»، «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان روز جمعه گذشته با شماری از مسئولان و رهبران حزب «تجمع یمنی برای اصلاح» دیدار کرد. خبرگزاری رسمی عربستان در خصوص این دیدار که در ریاض برگزار شده بود اعلام کرد که دو طرف تحولات اخیر و اوضاع این کشور را مورد بحث قرار داده اند.

اما با توجه به اینکه حزب اصلاح شاخه اخوان المسلمین در یمن به شمار می رود این دیدار می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. مجتهد فعال توییتر و افشاگر عربستانی در صفحه توییتر خود نوشته که دلیل اصلی استقبال ولیعهد سعودی از رهبران حزب اصلاح در شرایط کنونی این بوده که محمد بن سلمان نگران است که نقش وی در یمن به پایان برسد.

به گفته مجتهد، حزب اصلاح اخیرا پیروزی های متعددی در یمن داشته آن هم در شرایطی که همکاری و هماهنگی با عربستان را کنار گذاشته است. بر اساس این خبر زمانی که حزب اصلاح با ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان هماهنگ بود در معرض خطر خیانت امارات قرار داشت.

زیرا امارات از مخالفان جریان های وابسته به اخوان المسلمین است و تحرکات این کشور در جنوب یمن بسیار نگران کننده بوده است. مجتهد در ادامه تأکید کرد که رهبران میدانی حزب اصلاح بعد از اینکه دیدند شمار زیادی از رهبران آنها به وسیله امارات در جنوب یمن بازداشت یا ترور شده اند خشمگین شده و تصمیم گرفتند تا معادله را تغییر داده و بدون اینکه با رهبران سیاسی یمنی که در عربستان در اقامت اجباری به سر می برند یا بدون همکاری با ائتلاف سعودی خود وارد عمل شوند.

اما با توجه به حضور «محمد عبدالله الیدومی» رئیس هیأت عالی حزب اصلاح و «عبدالعاب الانسی» دبیرکل این حزب در دیدار با ولیعهد سعودی، ناظران معتقدند که این دیدارها می تواند نقشه ائتلاف های عربستان در خصوص یمن را تغییر دهد.