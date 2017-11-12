مسئولان ورامین وظیفه سرکشی به خانواده های شهدا را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی در دیدار خانواده معظم شهیدان «کریمی» و «ایروانی» طی سخنانی گفت: ایثار و از خودگذشتگی شهیدان دوران هشت سال دفاع مقدس باعث گردید تا حتی یک وجب از خاک مقدس ایران اسلامی به دست دشمن نیفتاده و با گذشت بیش از ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ، ایران به اقتدار و عزتی مثال زدنی در منطقه دست یابد.

فرماندار ورامین افزود : این که شهیدان ، از زندگی ، همسر و فرزندان خود کنده و در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور یافتند و جان خود را تقدیم اسلام کردند ، نشان از اوج بصیرتی دارد که امروز نیز جامعه اسلامی به آن نیاز دارد تا بتواند در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت کند.

وی از همسران شهیدان به عنوان پرچمداران خون شهدا یاد کرد و افزود : همسران شهدا نه تنها راه شهیدان را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دنبال کردند که با تربیت فرزندانی صالح و پاک ، آینده ایران اسلامی را در داشتن افرادی متعهد و انقلابی تضمین نمودند و مسئولان وظیفه دارند تا با سرکشی مداوم به خانواده معظم شهدا ، مسائل و مشکلات آنان را از نزدیک برطرف کنند.

وی تصریح کرد: در تمام دیدارهایی که از خانواده معظم شهدا صورت گرفته ، آن ها هیچ گونه درخواست شخصی از مسئولان ارائه نمی دهند ، این نشان از معامله ای است که آنان با خداوند انجام داده اند و یقینا پاداش خود را دریافت می کنند ولی این نباید باعث شود تامسئولان از نیازهای آنان غافل شده و خانواده شهدا را به حال خود واگذار کنند.