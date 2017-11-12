آغاز نشست های تخصصی کمیته ملی المپیک با فدراسیون های آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره بازی های آسیایی ۲۷ مردادماه تا ۱۱ شهریورماه سال آینده در اندونزی برگزار می شود. جاکارتا، پالمبانگ و چند حومه این دو شهر محل برگزاری رقابت های رشته های مختلف هستند.

برای برنامه ریزی چگونگی حضور در این دوره بازی های آسیایی، کمیته ملی المپیک برگزاری نشست تخصصی با فدراسیون های کاندید اعزام را در برنامه دارد. این نشست ها از امروز با برگزاری نشست با مسئولان فدراسیون کشتی آغاز شد. امروز همچنین نشست با مسئولان تکواندو، وزنه برداری و کاراته نیز انجام خواهد شد.

کمیته ملی المپیک در مرحله نخست نشست با فدراسیون های کاندید اعزام به بازی های آسیایی، برگزاری جلسه با ۱۲ فدراسیون را در برنامه قرار داده است. برنامه این نشست ها به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۱ آبان ماه

* کشتی (آزاد - فرنگی)، تکواندو (مردان و زنان)، کاراته (مردان و زنان) و وزنه برداری

دوشنبه ۲۲ آبان ماه

* تیراندازی (مردان و زنان)، کبدی (مردان و زنان)، ووشو (مردان و زنان) و فوتبال

چهارشنبه ۲۴ آبان ماه

* دوومیدانی (مردان و زنان)، قایقرانی (مردان و زنان)، تیر و کمان (مردان و زنان)، شمشیربازی

در این نشست وضعیت رشته ها و ورزشکاران شان برای اعزام به بازی های آسیایی و میزان شانس آنها برای مدال آوری در این بازی ها مورد بررسی قرار می گیرد.

دوره جدید بازی های آسیایی با اضافه شدن ۱۳ رشته جدید و حذف ۴ رشته، در مجموع در ۴۰ رشته برگزار می شود.