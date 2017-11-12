به گزارش خبرنگار مهر، صیاد غلامی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری دوره های آموزشی بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در هرسین خبر داد و اظهار داشت: دوره های آموزشی - ترویجی آشنایی با بیماری های قابل انتقال از دام به انسان توسط شبکه دامپزشکی هرسین با همکاری مرکز تحقیقات جهادکشاورزی این شهرستان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره ها را آگاهی بخشی و نحوه انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام، مقابله با هرگونه خسارت احتمالی و ارتقاء سلامت جامعه عنوان کرد و افزود: به شرکت کنندگان در این دوره ها گواهی پایان دوره اعطا شد.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان هرسین گفت: دوره های آموزشی مذکور با موضوعات راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری های مشترک در بخش های مرکزی، بیستون و دهستان چشمه کبود که دارای جمعیت دامی بالا بودند برگزار شد.

دکتر غلامی با بیان اینکه در هر دوره از کلاس ها حدود ۱۰۰ نفر شرکت کردند، ادامه داد: در این دوره ها کارشناسان دامپزشکی به ارائه مطالبی پیرامون ماهیت این بیماری ها، علائم، راه های انتقال، گروه های در معرض خطر و اقدامات لازم در هنگام ابتلا پرداختند.

وی تصریح کرد: برگزاری چنین دوره های آموزشی با آموزش های لازم به تولیدکنندگان سهم بسزایی در کنترل و مبارزه با این گونه بیماری ها خواهد داشت و برگزاری منظم دوره های آموزشی ترویجی کماکان در دستور کار این شبکه قرار دارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت آشنایی با بیماری های قابل انتقال از دام به انسان، خاطرنشان کرد: بیماری مشترک میان انسان و دام شامل گروه وسیعی از بیماری های ویروسی، قارچی، باکتریال و انگلی همچون تب مالت، هاری، سیاه زخم، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، کیس هیداتیک و... است.