کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح یکشنبه با شاخص۱۰۰ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در همه ایستگاه های شهر به جز امامیه، سمزقند و الهیه در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه کریمی با شاخص ۱۲۰ در شرایط ناسالم گزارش شده است.

اسماعیلی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.

وی خاطرنشان کرد: توصیه می شود افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.