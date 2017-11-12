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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۳

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان:

موردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان در زنجان مشاهده نشده است

موردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان در زنجان مشاهده نشده است

زنجان- مدیر کل دامپزشکی استان زنجان گفت: در حال حاضر موردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان در استان زنجان مشاهده نشده و استان پاک است.

محمد باقر حاج کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان در استان زنجان، افزود: پایش های مداوم مراقبت و کنترل توسط سازمان دامپزشکی استان زنجان انجام شده و مدیریت و برنامه ریزی لازم در دستور کار است. 

وی اظهار کرد: در حال حاضر موردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان در استان زنجان مشاهده نشده و استان در زمینه وجود آنفلوآنزای پرندگان پاک است.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان گفت: در راستای پیشگیری از این بیماری، جلوگیری از تردد به سالن ها و محل دام و طیور، جلوگیری از ورود پرندگان مهاجر وممانعت از ورود و خروج طیور انجام شده چرا که آنفلوانزای پرندگان بیماری مشترک بین انسان، طیور و پرندگان است و توجه به موازین بهداشتی ضروری است.

حاج کاظمی با اشاره به نگهداری مرغ و طیور خانگی ابراز کرد: طیوری که در منازل نگهداری می شوند باید در محیط بسته بوده و نباید با پرندگان مهاجر و بومی در تماس باشند و باید محیط نگهداری طیور از آلودگی مبرا و ضد عفونی شود . از تماس کودکان و افراد حساس با پرندگان خودداری شود و به مردم توصیه می شود طیور ، اردک، مرغ و پرندگان از بازارچه ها نخرند.

وی تاکید کرد: تاکنون هیچ موردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان در استان زنجان مشاهده نشده و همزمان با نمونه برداری از مرغداری ها و نیز مناطق زیست پرندگان در زنجان، گروه های دامپزشکی استان بر سلامت مرغ ها و پرندگان کشتار شده هم نظارت می کنند.

 مدیر کل دامپزشکی زنجان گفت: اجرای طرح پایش آنفولانزا ، به روز کردن دستورالعمل های دامپزشکی در خصوص این بیماری از برنامه های انجام شده برای جلوگیری از آنفلونزای پرندگان در استان زنجان است.

کد مطلب 4141419

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