موردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان در زنجان مشاهده نشده است

محمد باقر حاج کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزای پرندگان در استان زنجان، افزود: پایش های مداوم مراقبت و کنترل توسط سازمان دامپزشکی استان زنجان انجام شده و مدیریت و برنامه ریزی لازم در دستور کار است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر موردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان در استان زنجان مشاهده نشده و استان در زمینه وجود آنفلوآنزای پرندگان پاک است.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان گفت: در راستای پیشگیری از این بیماری، جلوگیری از تردد به سالن ها و محل دام و طیور، جلوگیری از ورود پرندگان مهاجر وممانعت از ورود و خروج طیور انجام شده چرا که آنفلوانزای پرندگان بیماری مشترک بین انسان، طیور و پرندگان است و توجه به موازین بهداشتی ضروری است.

حاج کاظمی با اشاره به نگهداری مرغ و طیور خانگی ابراز کرد: طیوری که در منازل نگهداری می شوند باید در محیط بسته بوده و نباید با پرندگان مهاجر و بومی در تماس باشند و باید محیط نگهداری طیور از آلودگی مبرا و ضد عفونی شود . از تماس کودکان و افراد حساس با پرندگان خودداری شود و به مردم توصیه می شود طیور ، اردک، مرغ و پرندگان از بازارچه ها نخرند.

وی تاکید کرد: تاکنون هیچ موردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان در استان زنجان مشاهده نشده و همزمان با نمونه برداری از مرغداری ها و نیز مناطق زیست پرندگان در زنجان، گروه های دامپزشکی استان بر سلامت مرغ ها و پرندگان کشتار شده هم نظارت می کنند.

مدیر کل دامپزشکی زنجان گفت: اجرای طرح پایش آنفولانزا ، به روز کردن دستورالعمل های دامپزشکی در خصوص این بیماری از برنامه های انجام شده برای جلوگیری از آنفلونزای پرندگان در استان زنجان است.