به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز یکشنبه در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان کرمانشاه که با هدف بررسی موانع و مشکلات مبادی مرزی در محل استانداری برگزار شد، گفت: در بازدیدهایی که از بازارچه ها به عمل آمد با موجی از اعتراضات مواجه شدیم که دلیل آن شاید این است که ما نتوانستیم روشنگری کنیم.

وی افزود: پیشنهاد می شود در این جلسات نمایندگان هم دعوت شوند تا حرفها و مشکلات را بشنوند که بدانند اینکه گفته شود با نصف درآمد یک بازارچه مرزی می شود کل محوطه آن را آسفالت کرد و مشکلات زیر ساختی را حل کرد، درست نیست. آنها باید به جلسات دعوت شوند تا بیشتر در جریان مسائل بازارچه های مرزی قرار گیرند.

بازوند یادآور شد: معاون عمرانی استانداری و مدیر کل راه و شهرسازی برآورد هزینه های لازم برای زیرساخت ها به تفکیک بازارچه را تهیه کنند که در بودجه سال ۹۷ در ردیف اقتصادی بتوان آن را لحاظ کنیم.

وی به ارائه راه حل هایی برای ساماندهی بازارچه های مرزی پرداخت و تصریح کرد: یکی از راهکارها این است که اگر بتوانیم شرکتی را پیدا کنیم که بصورت ۱۰ ساله یا کمتر و بیشتر بازارچه ها را تحویل آنها بدهیم که در اینصورت به طور یقین مشکلات کمتر خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه باید از تجارب بازارچه های مرزی موفق در دیگر استانها استفاده کنیم، گفت: کمیته ای با مسئولیت تهیه شرح خدمات در بازارچه های مرزی تشکیل شود و امکان واگذاری خدمات در مرزهای غیررسمی به بخش خصوصی در قالب BOT (بی او تی) را در قالب یک فرآیند قانونی بررسی کند.

تاکنون یک ریال از سهم دولت از درآمد بازارچه‌های مرزی در سال ۹۶ پرداخت نشده است

در این جلسه همچنین مشکلاتی از قبیل ضعف در مدیریت بازارچه ها، کمبود امکانات رفاهی و خدماتی برای کارشناسان کشاورزی، مشکلات جاده ای و راه، کمبود درآمد بازارچه ها توسط فرمانداران و مدیران مطرح شد.

محسن دارابی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: تاکنون حتی یک ریال از سهم دولت از درآمد بازارچه های مرزی در سال ۹۶ پرداخت نشده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۷.۲ میلیارد تومان از بودجه طلب داریم.

اکبری فرماندار ثلاث باباجانی نیز اظهار داشت: نوبت فروشی و سودجویی برخی سرکارگرهای تخلیه بار در مرز شیخ صله تا چندی پیش وجود داشت اما در حال حاضر این روش کاربردی ندارد.