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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۹:۱۲

هم نسل دایناسورها؛

کشف فسیل زنده در سواحل پرتغال!

کشف فسیل زنده در سواحل پرتغال!

محققان در سواحل پرتغال کوسه ای کشف کرده اند که ظاهر آن از ۸۰ میلیون سال قبل تاکنون تغییری نکرده است. این حیوان فسیل زنده لقب گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، محققان کوسه ای در سواحل پرتغال کشف کردند و به آن لقب «فسیل زنده» داده اند زیرا ظاهر آن از ۸۰ میلیون سال قبل تاکنون تغییر نکرده است.

محققانی که مشغول کار برای پروژه اتحادیه اروپا بودند، تابستان  امسال این حیوان را در ساحل آلگارو کشف کردند. هدف این پروژه کاهش تاثیرات ناخواسته ماهیگیری تجاری بود اما محققان به طور ناخواسته یکی از نادرترین و کهن ترین حیوانات  زمین را کشف کردند.

 بدن این کوسه از داخل و خارج نسبت به زمان دایناسورها تغییری نکرده است. محققان معتقدند این حیوان به عصر کرتاسه تعلق دارد. در این دوران دایناسورهایی مانند تیراناساروس رکس و تریسراتوپ زندگی می کردند.

درهرحال کوسه کشف شده حدود یک و نیم متر طول دارد اما طول بزرگترین نمونه آن به ۲ متر هم می رسد. همچنین محققان تخمین می زنند بارداری آن ۴۲ ماه باشد که طولانی ترین دوران بارداری یک موجود زنده به حساب می آید.

علاوه بر این موارد حیوان  بیش از ۳۰۰ دندان دارد که در ۲۵ ردیف قرار گرفته اند.

کد مطلب 4141430
شیوا سعیدی

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