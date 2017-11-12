تحویل دومین سارگپه طی ماه جاری به اداره حفاظت محیط زیست بهارستان

شیدا اکار، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن یادآوری این که سارگپه از نوع پرندگان شکاری و حمایت شده سازمان حفاظت محیط زیست است، در تشریح خبر افزود: طی تماس تلفنی یکی از شهروندان در منطقه نسیم شهر شهرستان، در خصوص رویت یک بهله سارگپه که به دلیل نابالغی قادر به پرواز نبود، پرسنل این اداره به محل اعزام و پرنده مذکور را تحویل گرفتند.

وی در پایان ضمن تقدیر از این اقدام شایسته و با ابراز خرسندی از اهمیت شهروندان به حمایت از حیات وحش ، اظهار داشت: این پرنده شکاری زیبا به کلینیک حیات وحش پارک پردیسان منتقل شد، تا پس از بالغ شدن و داشتن شرایط زندگی در طبیعت و در کنار همنوعان، رهاسازی شود.

رییس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان بهارستان گفت: این دومین سارگپه ای است، که طی ماه جاری تحویل اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان بهارستان می شود.