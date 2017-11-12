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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۹:۲۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تحویل دومین سارگپه طی ماه جاری به اداره حفاظت محیط زیست بهارستان

تحویل دومین سارگپه طی ماه جاری به اداره حفاظت محیط زیست بهارستان

بهارستان- رییس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان بهارستان از تحویل دومین سارگپه طی ماه جاری به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان خبر داد.

شیدا اکار، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن یادآوری این که سارگپه از نوع پرندگان شکاری و حمایت شده سازمان حفاظت محیط زیست است، در تشریح خبر افزود: طی تماس تلفنی یکی از شهروندان در منطقه نسیم شهر شهرستان، در خصوص رویت یک بهله سارگپه که به دلیل نابالغی قادر به پرواز نبود، پرسنل این اداره به محل اعزام و پرنده مذکور را تحویل گرفتند.

وی در پایان ضمن تقدیر از این اقدام شایسته و با ابراز خرسندی از اهمیت شهروندان به حمایت از حیات وحش ، اظهار داشت: این پرنده شکاری زیبا به کلینیک حیات وحش پارک پردیسان منتقل شد، تا پس از بالغ شدن و داشتن شرایط زندگی در طبیعت و در کنار همنوعان، رهاسازی شود.

رییس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان بهارستان گفت: این دومین سارگپه ای است، که طی ماه جاری تحویل اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان بهارستان می شود.

کد مطلب 4141448

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