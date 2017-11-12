نخست وزیر انگلیس تا برکناری ۸ قدم فاصله دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ساندی تایمز» در شماره امروز یکشنبه خود اعلام کرد ۴۰ نفر از اعضای حزب محافظه‌کار پارلمان انگلیس برای امضای نامه‌ای مبنی بر رای عدم اعتماد به «ترزا می» نخست وزیر این کشور، توافق کرده‌اند.

گفتنی است با توجه به اینکه خانم مِی نیز از اعضای حزب محافظه کار است، طبق قانون حزبی اگر ۸ نماینده محافظه‌کار دیگر به جمع امضاکنندگان نامه بپیوندند، مکانیسم واداشتن نخست وزیر به استعفا و جایگزینی وی با یکی دیگر از اعضای این حزب، کلید خواهد خورد.

در توضیح دلایل کاهش محبوبیت مِی در میان هم حزبی‌هایش باید گفت که وی با عدم حسابگری درباره برگزاری انتخابات زودهنگام ۸ ژوئن که با از دست رفتن اکثریت پارلمانی حزب محافظه‌کار همراه بود، موجب نارضایتی آنها را فراهم کرد.

در این فاصله، اختلاف نظر بر سر نحوه خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) و رسوایی های برخی از وزرای کابینه، دودستگی حزب توری (محافظه‌کار) را بیش از پیش افزایش داد.

تا این جای کار، از دید محافظه‌کارها، زنی که قرار بود یادآورد دوره طلایی «مارگارت تاچر» نخست وزیر اسبق انگلیس باشد؛ ضعیف عمل کرده است.

این درحالی است که در چند هفته اخیر، خانم نخست وزیر ۲ نفر از وزرای کابینه خود را از دست داده است: «مایکل فالون» وزیر سابق دفاع که به اتهام رسوایی جنسی کنار رفت و «پریتی پاتل» وزیر توسعه بین المللی که به دلیل قرارهای محرمانه با صهیونیست‌ها مجبور به استعفا شد.

گفتنی است رقابت برای برکناری نخست وزیر، فرایندی درون حزبی است که در جریان آن چنانچه یکی از اعضای حزب محافظه‌کار موفق به شکست خانم مِی شود و رای اعتماد سایر اعضا را به نفع خود جلب کند، جانشین او خواهد شد. بنابراین نیازی به برگزاری انتخابات عمومی نخواهد بود.