شیوه جدید احراز هویت دستگاه های دیجیتال با عرق کاربر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، یک تیم تحقیقاتی به رهبری یان هالامک شیمیدان University at Albany در نیویورک روشی برای احراز هویت کاربران براساس ترکیبات عرق بدن آنها ایجاد کرده اند.

عرق بدن افراد هم مانند اثر انگشت آنها متفاوت است. هالامک در این باره می گوید: ترکیب عرق بدن پیچیده اما مختص هر فرد است. از آنجا که عرق روی پوست ظاهر می شود، تحلیل آن با روش غیر تهاجمی انجام می شود.

در این روش از تعداد آمینواسیدها موجود در عرق بدن هر فرد، فرایند احراز هویت انجام می شود. برای این منظور سطح عرق در طول روز رصد می شود. همچنین عواملی مانند سن، جنسیت و وضعیت جسمانی نیز در نظر گرفته می شود. درهمین راستا از دستگاه هایی هوشمند مانند موبایل یا ساعت هوشمند برای سنجش عرق در فواصل زمانی مختلف استفاده می شود. این دستگاه ها سطح متابولیسم موجود در عرق را اندازه گیری کرده و براساس آن پروفایلی برای کاربر ایجاد می کنند.

پس از آن کاربر می تواند عرق خود را روی دستگاه دیجیتال بکشد. دستگاه به طور هوشمند محتویات آن را تحلیل و با پروفایل کاربر مقایسه می کند و در نهایت به کاربر اجازه دسترسی را می دهد.

هالامک امیدوار است این روش به اقدامی برای افزایش امنیت دستگاه های دیجیتال منجر شود.

اما می توان از این روش علاوه بر احراز هویت برای کنترل سلامت کاربر نیز استفاده کرد.