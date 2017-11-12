توجهی به ساخت بوفه در مدارس استان زنجان نشده است

ایرج مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای طرح فرهنگ سلامت غذایی در مدارس استان زنجان اشاره کرد و افزود: توجه به فرهنگ سلامت غذایی در مدارس باعث ارتقای سلامتی دانش آموزان می شود و آموزش و پرورش استان زنجان از ابتدای سال تحصیلی براساس بخش نامه به ایجاد پایگاه تغذیه سالم در مدارس تاکید کرده است.

وی اظهار کرد: در این بخش نامه تاکید شده باید برای تغذیه دانش آموزان در مدارس فضای مناسب برای پخت، شستشو، یخچال، شیر آب و امکانات دیگر فراهم باشد.

رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: جلسات متعددی با دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شده و اقلام خوراکی مجاز و غیر مجاز برای فروش در مدارس ارائه شده که ارائه اقلام خوراکی از قبیل پفک، چیپس، لواشک، بیسکویت، کتلت و نوشابه غیر مجاز است و خوشبختانه در مدارس استان این اقلام عرضه نمی شود.

مقدمی تاکید کرد: استفاده از این اقلام باعث اضافه وزن دانش آموزان می شود و سلامتی آنها را تهدید می کند.

وی افزود: متاسفانه تاکنون به بحث ساخت و ایجاد بوفه در مدارس استان زنجان توجهی نشده و مدارسی هم که جدید ساخته می شوند ساخت بوفه در این مدارس دیده نشده است.

رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان به نقش رسانه ها در فرهنگ سازی برای استفاده نکردن از فست فود اشاره کرد و گفت: اطلاع‌رسانی نقش بسیار مهمی در پیشگیری از مصرف مضر مواد غذایی در بین دانش‌آموزان دارد.

مقدمی با بیان اینکه قرار دادن تغذیه سالم در بسته غذایی دانش‌آموزان در مدرسه به سلامتی آنها کمک می کند، افزود: والدین در ایام سال تحصیلی کودکان خود را پس از صرف وعده غذایی صبحانه راهی مدرسه کنند.

وی با اشاره به اینکه ارتقای فرهنگ سلامت در مدارس از مهم‌ترین اهداف آموزش و پرورش استان زنجان است، گفت: در این راستا این مجموعه به فرهنگ سلامت غذایی در بین دانش آموزان توجه جدی دارد و نظارت لازم برای عرضه اقلام غذایی برای دانش آموزان را در دستور کاری خود دارد.