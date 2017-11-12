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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۷

«دیابت و زنان» سرفصل هفته ملی دیابت شد

«دیابت و زنان» سرفصل هفته ملی دیابت شد

شمیرانات- هفته ملی دیابت با شعار «زنان و دیابت ، حق ما داشتن آینده ایی سالم» با هدف آگاهی بخشی و حساس سازی زنان به بیماری دیابت در شمال تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سودابه سوداگر پیش از ظهر یکشنبه با اعلام خبر فوق در جمع خبرنگاران اظهار داشت : امروزه بیماری دیابت یکی از مهمترین علل فوت و نقص عضو و یکی از نگرانی های در حال تشدید بهداشت عمومی در دنیا است که از طریق خود مراقبتی مناسب نیز قابل کنترل بوده و بر همین اساس سازمان جهانی بهداشت با رویکرد پیشگیرانه خود،  ۱۴ نوامبر (  ۲۳ آبان ماه )  هر سال را به نام روز جهانی دیابت نامگذاری کرده و امسال نیز با شعار « زنان و دیابت ، حق ما داشتن آینده ای سالم» برگزار می شود.

وی افزود : با توجه به اهمیت هفته دیابت که از ۱۹ الی ۲۵ آبان ماه در حال اجراست ،اداره سلامت شهرداری منطقه یک با مشارکت سایر سازمان های ذی ربط و همکار همچون وزارت بهداشت و شبکه های بهداشت، کانون های اجتماعی سلامت محور، سمن ها شرکت بهره برداری مترو و سازمان میادین میوه و تره باراقدام به اجرای برنامه ها می کند.

مدیر اداره سلامت  شهرداری منطقه یک تهران اضافه کرد : برگزاری همایش آموزشی منطقه ای، ویژه افراد دیابتی و خانوده های آنها، تقدیر از دبیران فعال محلی کانون پیشگیری از دیابت و اجرای کارگاه های آموزشی  با موضوع دیابت متناسب با شعار هفته در سراهای محلات و خانه های سلامت سطح منطقه ، تهیه و اطلاع رسانی و آموزش چهره به چهره در مکان های پرترددی چون مدارس ، مساجد، حسینیه ها ، مترو و میادین میوه و تره بار ، برپایی جشنواره صبحانه و غذاهای دیابتی، استقرار اتوبوس دیابت در میدان قدس، برپایی تورهای گردشگری آموزشی و تفریحی در محلات از دیگر برنامه ها است.

وی خاطر نشان ساخت:  برپایی ایستگاه های ارائه دهنده ی خدمات سلامت  همچون مشاوره تغذیه ، غربالگری فشار خون و قند خون  به صورت رایگان همزمان در روز ۲۴ آبان ماه در ایستگاه های مترو تجریش ، قیطریه ، قائم (عج)، نوبنیاد  و ارائه خدمات سلامت محور در میادین میوه و تره بار شهید لواسانی و ازگل در روز ۲۳ آبان .... انجام می شود.

کد مطلب 4141475

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