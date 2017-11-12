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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۴۶

به میزبانی لهستان؛

برنامه رقابتهای کشتی زیر ۲۳ سال جهان مشخص شد

برنامه رقابتهای کشتی زیر ۲۳ سال جهان مشخص شد

رقابت های کشتی زیر ۲۳ سال جهان روزهای ۳۰ آبان تا ۵ آذرماه در شهر بیدگوشچ کشور لهستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۹ آبان ماه:
ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵: وزن کشی اوزان ۷۱، ۷۵، ۸۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه ۳۰ آبان ماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۷۱، ۷۵، ۸۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۹، ۶۶، ۸۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه اول آذرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۵۹، ۶۶، ۸۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه ۳ آذرماه:
ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۱، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۴ آذرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۱، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۵: وزن کشی اوزان ۶۵، ۷۰، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۵ آذرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۵، ۷۰، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

اختلاف زمان ایران با لهستان دو ساعت و سی دقیقه است به طوری که ساعت ۱۰ به وقت لهستان، ۱۲:۳۰ به وقت ایران است.

کد مطلب 4141492

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