برنامه رقابتهای کشتی زیر ۲۳ سال جهان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:



دوشنبه ۲۹ آبان ماه:

ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵: وزن کشی اوزان ۷۱، ۷۵، ۸۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه ۳۰ آبان ماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۷۱، ۷۵، ۸۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۹، ۶۶، ۸۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه اول آذرماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۵۹، ۶۶، ۸۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه ۳ آذرماه:

ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۱، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۴ آذرماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۱، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۵: وزن کشی اوزان ۶۵، ۷۰، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۵ آذرماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۵، ۷۰، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد



اختلاف زمان ایران با لهستان دو ساعت و سی دقیقه است به طوری که ساعت ۱۰ به وقت لهستان، ۱۲:۳۰ به وقت ایران است.