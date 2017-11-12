برنامه رقابتهای کشتی زیر ۲۳ سال جهان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۹ آبان ماه:
ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵: وزن کشی اوزان ۷۱، ۷۵، ۸۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی
سه شنبه ۳۰ آبان ماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۷۱، ۷۵، ۸۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۹، ۶۶، ۸۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
چهارشنبه اول آذرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۵۹، ۶۶، ۸۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
جمعه ۳ آذرماه:
ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۵: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۱، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
شنبه ۴ آذرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۱، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۵:۴۵: وزن کشی اوزان ۶۵، ۷۰، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
یکشنبه ۵ آذرماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۵ و ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۵، ۷۰، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
اختلاف زمان ایران با لهستان دو ساعت و سی دقیقه است به طوری که ساعت ۱۰ به وقت لهستان، ۱۲:۳۰ به وقت ایران است.
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