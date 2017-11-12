اجرای ۵۰پروژه خیرساز/۳۰۰فضای قابل تبدیل به مراکز تجاری شناسایی شد

محمد محسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۳۷ درصد دانش آموزان کرمانی با توجه به اهمیت بحث اقتصاد مقاومتی به رشته های فنی و کار و دانش هدایت شده اند، اظهار کرد: امیدواریم با همکاری خانواده ها شاهد افزایش این آمار باشیم.

وی با اشاره به اینکه ۵۰۰ میلیون تومان کتاب درسی رایگان در اختیار دانش آموزان بی بضاعت قرار داده شده است، افزود: همچنین ابتدای مهر امسال با کمک خیران ۲۷ هزار بسته لوازم التحریر به صورت رایگان بین دانش آموزان مناطق محروم توزیع شد.

محسن بیگی گفت: امسال حدود ۵۰ پروژه خیرساز شامل مدرسه، سالن و خوابگاه داریم که اجرای این پروژه ها باعث جبران بخشی از مشکلات کمبود فضای فیزیکی آموزشی استان کرمان می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در خصوص تعامل با سایر دستگاه ها به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی بیان کرد: با دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی، دادگستری و نیروی انتظامی تعاملات بسیار خوبی برقرار کرده ایم به گونه ای که استان کرمان سال گذشته رتبه اول در بحث آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی را به خود اختصاص داد.

محسن بیگی ادامه داد: اقدامات خوبی در بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی و آموزش مهارت های زندگی در مدارس استان کرمان در حال انجام است.

پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به فرهنگیان

وی در خصوص مسائل رفاهی و معیشتی فرهنگیان هم گفت: بسیاری از مطالبات معوق فرهنگیان از سال ۹۱ تا ۹۵ تقریبا تصفیه شده است و مقدار مختصری در بحث حق التدریس ها مانده که به زودی پرداخت می شود.

محسن بیگی از ورود در بحث مراکز خدماتی، رفاهی و درمانی برای کمک به بحث اقتصاد آموزش و پرورش خبر داد و عنوان کرد: امسال ظرفیتی در قانون بودجه اعلام شده که براساس آن می توانیم برخی فضاها با قابلیت تجاری سازی را تغییر کاربری داده و به فضای تجاری تبدیل کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه در سطح استان کرمان حدود ۳۰۰ فضای قابل تبدیل به مراکز تجاری شناسایی شده است، افزود: بخشی از مجوزها اخذ شده و مابقی در حال اخذ شدن است که این اقدامات با نگاه تربیتی و آموزشی دنبال می شود.

وی با اشاره به پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به فرهنگیان طی دو سال گذشته افزود: سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون تومان کمک درمانی از ظرفیت های عمدتاً خیران به دانش آموزان بیمار بی بضاعت استان کرمان شده است.