توقع از تیم کشتی فرنگی بالا رفته است/ نسبت به دوره گذشته نتایج بهتری می گیریم

سرمربی تیم کشتی فرنگی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت : در بازیهای آسیایی چهار سال گذشته سه مدال برنز بدست آوردیم اما امسال با توجه به مقام پنجم در مسابقات جهانی چین و افزایش تجربه کشتی گیرانمان نتایج بهتری در انتظار ما خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه در مسابقات جهانی از همه حریفان آسیایی برتر بودیم گفت : تیم ایران شایستگی کسب مدال در مسابقات آسیایی دوحه را دارد و با توجه به اینکه در چین از همه حریفان آسیایی برتر بودیم استحقاق کسب مدال در دوحه را داریم .

وی با مثبت ارزیابی کردن وضعیت جسمانی و روحی کشتی گیران فرنگی کار ایران گفت : تیم ازهر لحاظ آماده است و در شرایط کامل مسابقه قرار دارد و در روزهای پایانی قبل از اعزام سعی خواهیم کرد انگیزه کشتی گیرانمان را مضاعف کنیم. ضمن اینکه به مرور نقاط ضعف و قوت حریفان هر وزن نیز می پردازیم .

بنا در خصوص حریفان ایران در دوحه خاطرنشان کرد : کلیه تیمها آماده ترین نفرات و قوی ترین مهره های خود را به این مسابقات اعزام کرده اند و مسلما مبارزات سختی را در دوحه پیش رو خواهیم داشت.

وی درپایان اذعان داشت: خوشبختانه هیچ مصدومی در میان ملی پوشان وجود ندارد و ملی پوشان با سلامت کامل به دوحه اعزام خواهند شد.