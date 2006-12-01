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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۳۲

سرمربی تیم کشتی فرنگی در گفتگو با مهر:

توقع از تیم کشتی فرنگی بالا رفته است/ نسبت به دوره گذشته نتایج بهتری می گیریم

توقع از تیم کشتی فرنگی بالا رفته است/ نسبت به دوره گذشته نتایج بهتری می گیریم

محمد بنا گفت: از شرایط بهتری نسبت به چهار سال گذشته برخورداریم و این درحالی است که با توجه به نتایج اخیر تیم کشتی فرنگی در مسابقات جهانی چین توقعات از این تیم بالا رفته است.

سرمربی تیم کشتی فرنگی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت : در بازیهای آسیایی چهار سال گذشته سه مدال برنز بدست آوردیم اما امسال با توجه به مقام پنجم در مسابقات جهانی چین و افزایش تجربه کشتی گیرانمان نتایج بهتری در انتظار ما خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه در مسابقات جهانی از همه حریفان آسیایی برتر بودیم گفت : تیم ایران شایستگی کسب مدال در مسابقات آسیایی دوحه را دارد و با توجه به اینکه در چین از همه حریفان آسیایی برتر بودیم استحقاق کسب مدال در دوحه را داریم .

وی با مثبت ارزیابی کردن وضعیت جسمانی و روحی کشتی گیران فرنگی کار ایران گفت : تیم ازهر لحاظ آماده است و در شرایط کامل مسابقه قرار دارد و در روزهای پایانی قبل از اعزام سعی خواهیم کرد انگیزه کشتی گیرانمان را مضاعف کنیم. ضمن اینکه به مرور نقاط ضعف و قوت حریفان هر وزن نیز می پردازیم .

بنا در خصوص حریفان ایران در دوحه خاطرنشان کرد : کلیه تیمها آماده ترین نفرات و قوی ترین مهره های خود را به این مسابقات اعزام کرده اند و مسلما مبارزات سختی را در دوحه پیش رو خواهیم داشت.

وی درپایان اذعان داشت: خوشبختانه هیچ مصدومی در میان ملی پوشان وجود ندارد و ملی پوشان با سلامت کامل به دوحه اعزام خواهند شد.

کد مطلب 414157

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