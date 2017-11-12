ترامپ باز هم درجا زد/ من، پوتین، اعتماد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مواجهه با موج انتقادهایی که حمایت وی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه راه انداخت بار دیگر درجا زد و اظهارات قبلی‌اش را پس گرفت.

گفتنی است وی پیشتر گفته بود به صداقت کلام پوتین وقتی می‌گوید در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا دخالتی نداشته، باور دارد.

اما از قرار این باور ترامپ با آنچه که نهادهای اطلاعاتی آمریکا ادعا می‌کنند از زمین تا آسمان فرق دارد و همین مسئله هم موجب شد وی تحت فشارهای داخلی، در جریان کنفرانس خبری که پس از دیدار با «دای کوانگ» همتای ویتنامی خود داشت؛ زیر حرف خود بزند و این بار مدعی شود: درباره اینکه من این (حرف پوتین) را باور دارم یا نه، باید بگویم من طرف نهادهای (اطلاعاتی) خودمان هستم به ویژه که در حال حاضر از سوی آدم‌های خوبی اداره می‌شوند و من به نهادهای اطلاعاتی‌مان خیلی باور دارم.

گفتنی است این تناقض گویی ترامپ با توجه به اینکه دموکرات‌ها تلاش می کنند وی را بیش از پیش در پرونده اتهامات روسیه شریک کنند، به همان اندازه که نشانه بی اخلاقی است، از سوی برخی به هوشمندی (!) هم تعبیر می‌شود.

ترامپ در ادامه کنفرانس خبری خود مدعی شد: هنوز هم فکر می‌کنم پوتین واقعا خیلی قاطعانه فکر می‌کند در انتخابات ما دخالتی نداشته است. اما این فقط باور او است.

این در حالی است که وی ساعاتی پیش با اعتماد به نفس کامل، در پیامی توئیتری آنهایی را که مانع از بهبود رابطه واشنگتن-مسکو می‌شوند، نادان و کینه توز لقب داد و گفت: نمی‌دانم چه وقت می‌فهمید که رابطه خوب با روسیه یک کار خوب است و نه یک کار بد. روسیه می‌تواند کمک بزرگی در حل مسئله کره شمالی، سوریه و اوکراین باشد.

پوتین دیروز در کنفرانس خبری که پس از نشست اقتصادی «اَپک» داشت عدم برقراری ملاقات رسمی با همتای آمریکایی را نشانه بحرانی بودن رابطه مسکو- واشنگتن توصیف کرد.

گفتنی است علیرغم پیش‌بینی‌ها، ترامپ و پوتین در جریان اَپک دیدار رسمی نداشتند و تنها به دست دادن و قدم زدن با هم در جمع سایر رهبران عضو اپک (سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسیفک) اکتفا کردند.