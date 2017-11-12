  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴

مشاور گردشگری شهردار کرمان خبر داد:

مطالعه محور ویژه گردشگری شهر کرمان

مطالعه محور ویژه گردشگری شهر کرمان

کرمان - دبیر و مسئول هماهنگی کارگروه گردشگری و تسهیلات سفر شهرداری کرمان از مطالعه محور ویژه گردشگری شهر کرمان خبر داد.

ابوذر نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد دبیرخانه کارگروه گردشگری و تسهیلات سفر شهرداری در زمینه مطالعه محور ویژه گردشگری شهر کرمان اظهار کرد: مطالعه محور ویژه گردشگری شهر کرمان مورد تایید کمیسیون گردشگری و اصناف شورای اسلامی شهر و اداره کل میراث فرهنگی استان واقع شده و در دستور کار قرار گرفت.

وی ضمن قدردانی از ریاست و اعضاء شورای اسلامی شهر کرمان به ویژه ریاست و اعضاء کمیسیون گردشگری این شورا به دلیل حسن تدبیر، دوراندیشی و اعمال سلیقه ای زیبا در ایجاد کمیسیون گردشگری و اصناف، اظهارامیدواری کرد: با همدلی و هماهنگی مدیرکل و کارشناسان میراث فرهنگی استان و تمامی دستگاه های مرتبط با حوزه گردشگری، زیرساخت های این صنعت فراهم شده و خطه میهمان نواز کریمان بیش از پیش در بسته گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.

کد مطلب 4141635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها