ابوذر نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد دبیرخانه کارگروه گردشگری و تسهیلات سفر شهرداری در زمینه مطالعه محور ویژه گردشگری شهر کرمان اظهار کرد: مطالعه محور ویژه گردشگری شهر کرمان مورد تایید کمیسیون گردشگری و اصناف شورای اسلامی شهر و اداره کل میراث فرهنگی استان واقع شده و در دستور کار قرار گرفت.

وی ضمن قدردانی از ریاست و اعضاء شورای اسلامی شهر کرمان به ویژه ریاست و اعضاء کمیسیون گردشگری این شورا به دلیل حسن تدبیر، دوراندیشی و اعمال سلیقه ای زیبا در ایجاد کمیسیون گردشگری و اصناف، اظهارامیدواری کرد: با همدلی و هماهنگی مدیرکل و کارشناسان میراث فرهنگی استان و تمامی دستگاه های مرتبط با حوزه گردشگری، زیرساخت های این صنعت فراهم شده و خطه میهمان نواز کریمان بیش از پیش در بسته گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.