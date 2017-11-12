هزینه هر بازی «بیل» برای مادرید بیش از یک میلیون یورو است

به گزارش خبرگزاری مهر، گرت بیل دوباره آسیب دید و مجبور است تا پایان سال جاری میلادی روی نیمکت تیم فوتبال رئال مادرید بنشیند. مصدومیت‌های بیش از اندازه او باعث شده هیچ کس امیدی به زمان بازگشت دقیق او نداشته باشد. گفته می‎شود او ۴۵ روز دیگر آماده است، اما هواداران می‌دانند که ممکن است تا چند روی قبل از بازگشتش دوباره مصدوم شود. از زمانی که بیل به رئال مادرید پیوسته ۱۹ بار مصدوم شده است، یعنی به طور میانگین ۴ بار در هر فصل.

در تاریخ یکم سپتامبر ۲۰۱۳ گرت بیل در ازای ۱۰۰.۷ میلیون یورو به رئال مادرید پیوست و گران‎ترین بازیکن تاریخ باشگاه شد. پیوستن او به رئال در حالی بود که فلورنتینو پرس می‎خواست او را جانشین کریستیانو رونالدو کند. اما به خاطر مصدومیت او تنها ۵۵ درصد از کل بازی‌هایی که انتظار می‎رفته در آن‌ها حضور داشته باشد را انجام داده است.

روزنامه آس در مطلبی اعلام کرده که با در نظر گرفتن دقایق بازی این بازیکن برای رئال مادرید و رقمی که تیم مادریدی برای جذب او پرداخته، می‏توان متوجه شد که هر بازی رئال مادرید که بیل در آن حضور داشته برای باشگاه یک میلیون و ۶۰ هزار و ۳۷۷ یورو هزینه داشته است. همچنین هزینه هر دقیقه بازی او برای رئال مادرید ۱۳ هزار و ۵۹۳ یورو بوده است.