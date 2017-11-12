۸ دستگاه خودرو در اهواز طعمه حریق شدند

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت چهار و ۱۳ دقیقه امروز حادثه آتش سوزی گسترده در پارکینگ منطقه کوی نبوت خیابان مبین یک اهواز اطلاع رسانی شد و آتش نشانان سه دقیقه بعد در محل حادثه بودند.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله پس از حضور در محل با حریق گسترده در پارکینگ مجتمع مواجه و در مرحله اول نسبت به خروج ایمن ساکانان این مجتمع اقدام کردند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با اشاره به نبود تلفات جانی در این حادثه تصریح کرد: هفت دستگاه خودروی امداد و نجات و اطفای حریق برای این حادثه اعزام شدند.

حق شناس خبر داد: در این حادثه هشت دستگاه خودرو از جمله پژو پارس، پژو ۴۰۵، رانا، پراید، توسان و اسپورتج دستخوش حریق شدند.

وی در پایان در ارتباط با علت حادثه گفت: علت بروز این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

