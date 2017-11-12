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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵

حضور مدرس پیشکسوت در نشست جدید «آیین آواز»

حضور مدرس پیشکسوت در نشست جدید «آیین آواز»

تقی سعیدی هنرمند پیشکسوت موسیقی ایرانی سه شنبه سی ام آبان ماه در پانزدهمین نشست «آیین آواز» درباره «سیر مراحل آموختن آواز ایرانی در گذر زمان» سخنرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین نشست «آیین آواز» ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه با حضور تقی سعیدی مدرس قدیمی آواز مکتب اصفهان در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می شود. 

در این نشست تقی سعیدی به همراه علی شیرازی کارشناس و مجری برنامه درباره «سیر مراحل آموختن آواز ایرانی در گذر زمان» به بحث و هم‌اندیشی می‌پردازند. این هنرمند پیشکسوت در ادامه برنامه به همراه محمد آدینه نوازنده تار آوازی را در مایه دشتی اجرا خواهد کرد.

در توضیح این برنامه آمده است: «نشست پیش رو همان‌گونه که از عنوانش پیداست به مرور دقیق مراحل آموختن آواز توسط هنرجویان این رشته مرتبط است و اینکه هر هنرجو چه راه‌هایی را باید برای آموختن دقیق و نقطه به نقطه این هنر از قبیل یادگیری ردیف، پرورش صدا و ارتقای کیفیت آن، تمرین و طراحی آواز و کار کردن با شعر، گوش دادن مستمر به آواز بزرگان و بهره‌مندی از آثار تکنوازان برجسته موسیقی ایرانی طی کند.»

کد مطلب 4141674
علیرضا سعیدی

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