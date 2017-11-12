۷ پایگاه سلامت محور در نقاط پرتردد منطقه ۲۰ فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مسلمی پیش از ظهر یکشنبه با بیان این مطلب گفت: ۷ پایگاه سلامت محور در میادین میوه و تره بار شهید نبی پور، شهید غیبی، شهید بروجردی و ایستگاه های مترو شهرری، جوانمرد قصاب، باقرشهر و کهریزک مستقر و فعال است و به شهروندان خدمات رایگان ارائه می دهد.

مسلمی با اشاره به اینکه ویژه برنامه های هفته ملی دیابت با شعار «دیابت و زنان، حق ما داشتن آینده ای سالم» به اجرا درآمده است، افزود: به منظور جلب مشارکت شهروندان و هم افزایی، برنامه های این هفته با محوریت مساجد، مدارس، سراهای محله و کانون های دیابت منطقه ۲۰ در حال اجراست.

وی اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های عمومی در خصوص بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن با اولویت پیشگیری را از مهمترین اهداف برنامه های هفته ملی دیابت برشمرد و گفت: برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی، غربالگری، مشاوره تغذیه، جشنواره صبحانه دیابت، مسابقه های ورزشی و فرهنگی از دیگر برنامه های مناسبتی هفته ملی دیابت است که با استفاده از ظرفیت های محلی انجام می شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ یادآور شد: برنامه های تدارک دیده شده هفته ملی دیابت با همکاری و مشارکت کانون های پیشگیری از دیابت، سمن ها، انجمن های مردمی و سازمان های غیردولتی مرتبط با حوزه دیابت، اداره شبکه بهداشت شهرری در این منطقه به اجرا درآمده است و تا ۲۵ آبان ادامه دارد.