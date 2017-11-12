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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵

معاون شهردار منطقه ۲۰ تهران:

۷ پایگاه سلامت محور در نقاط پرتردد منطقه ۲۰ فعال است

۷ پایگاه سلامت محور در نقاط پرتردد منطقه ۲۰ فعال است

ری- معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ از ارائه خدمات رایگان سلامت محور به شهروندان به مناسبت هفته ملی دیابت خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مسلمی پیش از ظهر یکشنبه با بیان این مطلب گفت: ۷ پایگاه سلامت محور در میادین میوه و تره بار شهید نبی پور، شهید غیبی، شهید بروجردی و ایستگاه های مترو شهرری، جوانمرد قصاب، باقرشهر و کهریزک مستقر و فعال است و به شهروندان خدمات رایگان ارائه می دهد.

مسلمی با اشاره به اینکه ویژه برنامه های هفته ملی دیابت با شعار «دیابت و زنان، حق ما داشتن آینده ای سالم» به اجرا درآمده است، افزود: به منظور جلب مشارکت شهروندان و هم افزایی، برنامه های این هفته با محوریت مساجد، مدارس، سراهای محله و کانون های دیابت منطقه ۲۰ در حال اجراست.

وی اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های عمومی در خصوص بیماری دیابت و عوارض ناشی از آن با اولویت پیشگیری را از مهمترین اهداف برنامه های هفته ملی دیابت برشمرد و گفت: برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی، غربالگری، مشاوره تغذیه، جشنواره صبحانه دیابت، مسابقه های ورزشی و فرهنگی از دیگر برنامه های مناسبتی هفته ملی دیابت است که با استفاده از ظرفیت های محلی انجام می شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ یادآور شد: برنامه های تدارک دیده شده هفته ملی دیابت با همکاری و مشارکت کانون های پیشگیری از دیابت، سمن ها، انجمن های مردمی و سازمان های غیردولتی مرتبط با حوزه دیابت، اداره شبکه بهداشت شهرری در این منطقه به اجرا درآمده است و تا ۲۵ آبان ادامه دارد.

کد مطلب 4141687

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