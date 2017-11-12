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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱

مدیر آموزش و پرورش ورامین:

معلم خاطی ورامینی به آموزش و پرورش احضار شد

معلم خاطی ورامینی به آموزش و پرورش احضار شد

ورامین- مدیر آموزش و پرورش ورامین از احضار معلم خاطی یکی از هنرستان های این شهرستان که اقدام به تنبیه دانش آموزی کرده بود، خبر داد.

امیر محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری وضعیت تنبیه دانش آموز هنرستان «حر» در این شهرستان خبر داد و افزود: معلم، دانش آموز و نیز مدیر هنرستان را احضار کردیم و از آن ها تحقیقات صورت گرفته است.

وی افزود: در حال بررسی موضوع هستیم و همین الان که با شما صحبت می کنم، معلم در حراست آموزش و پرورش ورامین در حال پاسخگویی است.

مدیر آموزش و پرورش ورامین ضمن تقبیح تنبیه بدنی دانش آموزان گفت: من و همکارانم در آموزش و پرورش روی تک تک دانش آموزان مانند فرزندان خود حساس هستیم و قطعا با چنین مواردی برخورد خواهد شد.

محمدی اضافه کرد: البته طبق گفته خود دانش آموز، موضوع این طور که در رسانه ها پخش شده نبوده است و شیطنت های رسانه ای در این قضیه مشاهده می شود، که از رسانه ها درخواست می کنم با انصاف به پخش اخبار بپردازند.

بر اساس این گزارش، چندی است کلیپی در فضای مجازی منتشر شده است، که در آن معلم هنرستان «حر» اقدام به تنبیه بدنی یکی از دانش آموزان کرده است.

کد مطلب 4141701

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