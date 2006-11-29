بیش از دو میلیون و 400 هزار رای اولی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری عصر امروز در همایش رای اولی های استان مرکزی با عنوان جشن تکلیف سیاسی در اراک افزود: سن حائز حق رای شدن در ایران کمتر از 18 سال در جهان است که به نوعی نشانه هوشیاری نوجوانان و جوانان و جلو بودن ایران از سایر کشورهاست .

وی تصریح کرد: جوانان ایران دارای شعور سیاسی بالای هستند و این موضوع را در دورانهای مختلف به خوبی نشان داده اند.

حاج علی اکبری انتخابات اخیر را از ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی حائز اهمیت خواند و گفت: مردم در هر انتخاب آینده و سرنوشت خود را رقم می زنند.

وی رای رای اولی ها را آرایی پاک خواند و افزود: رای رای اولی ها که آغشته به رنگهای سیاسی و گروهی و قومی نیست و آرایی پاک است که اگر همراه با آگاهی و هوشیاری شود، به حق ارزشمند و موثر است.

مشاور رئیس جمهور در امور جوانان با اشاره به اهمیت انتخاب درست در انتخابات تصریح کرد: رای اولی ها باید هوشیارانه عمل کنند و فریب شعارها را نخوردند.

در این همایش که جمعی از دختران و پسران جوان و رای اولی و اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی استان حضور داشتند حاضران به طرح سئوالات و دیدگاههای خود پیرامون انتخابات و مسائل روز جامعه پرداختند.