شاخص بیکاری در گرمسار ۶ درصد کاهش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری صبح یک شنبه در هشتاد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و کار گروه رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی سالن شهید صبوری فرمانداری گرمسار با بیان اینکه شاخص بیکاری در این شهرستان شش درصد کاهش داشت، بیان کرد: با انجام برنامه ریزی های جامع و مدون، به حداقل رسیدن کاهش نرخ بیکاری در دستور کار قرار دارد.

وی بابیان اینکه سال گذشته ۵۰ درصد از تسهیلات رونق تولید استان سمنان به واحدهای تولیدی این شهرستان پرداخت شد، افزود: استفاده از سامانه بهین یاب توانست به واحدهای در شرف تعطیل جانی تازه بخشد و ۲۰درصد واحدها به چرخه رونق تولید مجدد باز خواهند گشت.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه ۵۵ درصد صنعت استان سمنان در این شهرستان قرار دارد، ابراز داشت: حضور بانک های عامل در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می تواند به توسعه اشتغال و تولید در استان کمک کند که بیش از ۳۰۰واحد غیرفعال و نیمه فعال گرمسار سال گذشته با تسهیلات ۸۰۰میلیارد ریالی به چرخه تولید باز گشتند.

طاهری در ادامه تصریح کرد: گرمسار به دلیل نزدیک بودن به پایتخت از موقعیت سرمایه گذاری مطلوبی برخوردار است که همین امر می تواند زمینه حضور بخش خصوصی را به نحو مطلوب فراهم کند چرا که امکانات ریلی و وجود جاده ترانزیت از جمله حلقه های اثر بخش تولید در این شهرستان به خوبی جا نمایی شده است.

وی افزود: مهم ترین دغدغه دولت برطرف کردن مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال است که در بازدید استاندار سمنان از واحدهای تولیدی به خوبی نشان می دهد که تحقق اقتصاد مقاومتی به نحو مطلوب در حال انجام است و امیدواریم سایر واحدهای تولیدی نیز با دریافت تسهیلات بتوانند مجدد به چرخه تولید بازگردند.