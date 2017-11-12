۸۰ درصد آلودگی کلان شهرها به دلیل خودروها و موتور سیکلت ها است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری در حاشیه دومین جلسه کارگروه بررسی آلودگی هوای استان تهران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص عوامل آلودگی هوای تهران گفت: آلودگی هوا یا طبیعی است، یا انسان ساز است، آلودگی هوای تهران هر دو عامل است، یعنی هم طبیعی و هم انسان ساخت.

وی در خصوص آلودگی هوای اخیر پایتخت، گفت: اگر گرد و غبار از شرق سوریه و غرب عراق وارد شود، ماهیت رسی و سبک دارد، مادامی که گرد و غبار رسی و سبک باشد، می تواند هزاران کیلومتر برود و صدها کیلومتر نیز ارتفاع پیدا کند، ما چند روز گذشته درگیر این نوع گرد و غبار بودیم.

مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: یک نوع دیگر گرد و غبار حالت شن ریزه دارد، سنگین است و در همان ابتدای ورود به مرز زمین گیر می شوند و استان های دیگر کشور را تحت تاثیر قرار نمی دهند.

کلانتری با بیان این که بخشی از آلودگی هوا به دلیل ناپایداری و وزش باد بود، اظهار داشت: این ناپایداری از دشت های ساوه تا همین دشت های اطراف تهران سبب آلودگی با منشا طبیعی در پایتخت شده بود و آلودگی های اخیر تهران منشا طبیعی داشت.

وی با بیان این که بیش از ۸۰ درصد آلودگی هوای کلان شهرها ناشی از تردد خودروها و موتور سیکلت ها و به نوعی وسایل نقلیه است، اظهار داشت: در حال حاضر آلودگی ناشی از احتراق خارج از استاندارد در تهران داریم، اما اگر پایداری هوا رخ دهد، آلودگی تشدید می شود.

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران افزود: منابع آلاینده تهران متنوع است، بحث پسماندسوزها را در حال حاضر داریم، که در شهرستان ها ستادهایی شکل گرفته و فرمانداران به دستگاه های ذی ربط مانند، نیروی انتظامی، شهرداری ها و اداره محیط زیست دستور دادند، با افرادی که به صورت غیر قانونی و غیرمجاز پسماندهای صنعتی را به حواشی شهر تهران برده و به دلیل سیم و مفتول داخل آن آتش می زنند، برخورد می شود.

کلانتری گفت: ما با تولید کننده این پسماند، چه کارخانه لاستیک سازی و یا خودرو سازی باشد نیز برخورد خواهیم کرد.

وی به آلودگی واحدهای صنعتی اشاره کرد و افزود: ظرفیت زیست محیطی تهران برای ۴ میلیون نفر پیش بینی شده است و در حال حاضر به طور شناور حدود ۱۷ میلیون نفر در کلان شهر تهران تردد دارند، که ایجاد ترافیک و آلودگی می کند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران با بیان این که تاکنون آمایش سرزمینی نداشتیم، افزود: در یک پهنه حدود ۰.۸۳ درصد کشور نزدیک ۱۴ میلیون نفر جمعیت را مستقر کردیم و حدود ۱۷ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی در این کلان شهر مستقر کردیم و حدود ۴۵۰ هزار واحد صنفی کارگاهی در این منطقه وجود دارد.

وی با بیان این که ۱۹ درصد صنعت کشور در استان تهران مستقر است، گفت: حدود ۳۰ درصد واحدهای صنفی کارگاهی کشور نیز در استان تهران است و لذا ما با یک چالش جدی مواجه هستیم.