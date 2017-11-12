سیاست های دارویی تغییر کند/ علت کمبود نقدینگی در بازار دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قربانی در واکنش نسبت به تجمع بخشی از بیماران متابولیکی در مقابل سازمان غذا و دارو به دلیل تاخیر در دسترسی به داروهای مورد نیاز خود، : یکی از مشکلاتی که در زمینه تامین دارو وجود دارد، کمبود نقدینگی است، که در پی حالت افراط و تفریط در توزیع منابع حوزه سلامت ایجاد شده است، به این معنا که در گذشته اعتبارات به طور بی‌حد و مرز تخصیص داده می‌شد که در نهایت کمبود منابع در این بخش را رقم زد و این در حالی است که مدیریت منابع در این حوزه باید به صورت پله پله صورت می‌گرفت.

وی، از تغییر در نحوه ارائه خدمات بیمه‌ها به عنوان دیگر مشکل بیماران برای تامین دارو یاد کرد و افزود: ابلاغ بخشنامه جدید بیمه سلامت مبنی‌بر اعمال تغییراتی در نحوه ارائه خدمات این سازمان، که منجر به لغو قراردادهایش با بخش خصوصی شده نیز نگرانی‌هایی را برای بیمارانی که این بیمه را در دست دارند، ایجاد کرده است، از سوی دیگر مطالبات دارویی هم در بخش تولید و هم توزیع باعث شده رغبتی برای تامین دارو وجود نداشته باشد و در پی آن بیماران هم نمی‎توانند داروی مورد نیاز خود را به موقع دریافت کنند.

قربانی با تاکید بر اینکه رسیدگی مسئولان در بخش تامین داروی بیماران متابولیکی باید به صورتی باشد که بعد از این شاهد تکرار این قبیل اعتراضات در سطح جامعه نباشیم، یادآورشد: اگر در رابطه با تجمع بیماران متابولیکی بحث احتکار، گران شدن، ارزان شدن یا کمبود دارو نیز مطرح باشد، باز هم متولی رسیدگی به آن سازمان غذا و دارو بوده که سیاستگذار حوزه دارویی کشور است، بنابراین نباید در این مورد فرافکنی کرده یا نسبت به این موضوع بی‌توجه باشد.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون سازمان غذا و دارو باید اگر تولید داروی بیماران متابولیکی کم شده، به اندازه مورد نیاز دارو وارد کشور کند و اگر زمینه‌ای برای واردات دارو وجود ندارد، شرایط تولید داروی مورد نیاز این بیماران را در داخل فراهم کند، چراکه در هیچ حالتی نمی‌توان این بیماران را بی‌توجه رها کرد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه روند کنونی ارائه خدمات به بیماران در بخش تامین دارو مطلوب حوزه سلامت نیست، تصریح کرد: سازمان غذا و دارو باید رویه مناسب‌تری را به ویژه در زمینه تامین داروی بیماری‌های خاص در پیش بگیرد، چراکه در هر حال سلامت اولویت اول جامعه بوده و شعار دولت نیز توجه به حوزه سلامت بوده است و نمی‌توان از کنار این موضوع بی‌تفاوت گذشت، بنابراین دکتر قاضی‌زاده هاشمی و تیم همراهش در سازمان غذا و دارو باید در این مورد چاره‌ای بیندیشند و به سرعت مشکل این بیماران را برطرف سازند.