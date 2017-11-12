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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳

رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور خبر داد؛

راه اندازی درمانگاه شبانه روزی جاده ای زائران پیاده امام رضا(ع)

راه اندازی درمانگاه شبانه روزی جاده ای زائران پیاده امام رضا(ع)

نیشابور- رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور گفت: درمانگاه شبانه روزی جاده ای برای زائران پیاده امام رضا(ع) راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شاه بیگی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یک درمانگاه موقت شبانه روی ۱۰ تختخوابی، به منظور ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به زائران پیاده دهه پایانی ماه صفر در حدفاصل نیشابور - مشهد راه اندازی شد. 

وی افزود: این درمانگاه با بهره گیری از کادر کامل پزشکی شامل پزشک، پرستار، ماما، ماساژور، فیزیوتراپ، روانشناس، داروخانه و اقلام امدادی و نیز سه دستگاه آمبولانس و هلی کوپتر، تا پایان آبان ماه برای خدمات رسانی به زائران پیاده حضرت علی بن موسی الرضا(ع) برپا خواهد بود. 

رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور تاکید کرد: با توجه به پیش بینی هواشناسی و کاهش دما در روزهای آخر ماه صفر، زائران حتما از لباس گرم برخوردار باشند. 

کد مطلب 4141742

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