استفاده از ظرفیت دستگاه ها برای توسعه فوتبال استان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر یکشنبه در بازدید از تمرینات تیم فوتبال فولاد یاسوج افزود: قطعاً این جوانان با این همه مشکلات، تنها به دلیل آن عشق و علاقه‌ای که داشته‌اند در این مسابقات و ورزش حضور پیدا می‌کنند و برای آبروی استان و شهر یاسوج سختی‌ها را تحمل می‌کنند.

محمدی با تاکید بر اینکه قطعاً اگر عشق به این کار نبود، این تیم با وجود کمبود امکانات به این مرحله از کار نمی‌رسید، گفت: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان را هم می‌دانیم، اما یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری مقابله با آسیب‌های اجتماعی است که همه ما نیز وظیفه داریم در این راستا حرکت کنیم و اقدامات لازم را انجام دهیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار تصریح کرد: از مدیرکل ورزش و جوانان استان می‌خواهم که توان خود را برای حمایت از فوتبال یاسوج بگذارد و کمک‌هایی را که می‌توان به این تیم کرد، را انجام دهد و محقق سازد.

محمدی گفت: باید از ظرفیت‌ها و اختیاراتی که در اختیار دستگاه‌های دیگر است نیز برای کمک به ورزشکاران و تیم‌های فوتبال استفاده کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار با بیان اینکه یکی از اهداف توسعه ورزش، سلامت و تندرستی جوانان و افراد جامعه است، خطاب به بازیکنان تیم فولاد یاسوج گفت: ادامه راه را با عشق و غیرت هر چه تمام‌تر طی کنید و امیدوارم مدیرکل ورزش و جوانان مساعدت‌هایی که در حد توانشان است را، هر چه زودتر انجام دهند.

محمدی با اشاره به بازی‌ها و شرایط تمرینی تیم زاگرس یاسوج، خاطرنشان کرد: وقتی می‌دیدم که بازیکنان تیم فوتبال زاگرس یاسوج با چه ذوق و شوقی در زمین برفی و گِلی مقابل حریفان قدرتمند خود بازی می‌کردند، اما از آن طرف با شلنگ آبی که کنار زمین بود، جای آب معدنی خودشان را پر از آب می‌کردند و برای هم دیگر می‌انداختند، شرمنده می‌شدم و با خودم می‌گفتم، من به عنوان مسئول، آیا نمی‌توانم به آنها کمکی کنم، چرا که این تیم ورزشی بر بخشی از جامعه تاثیر می‌گذاشتند و شاید آسیب‌های اجتماعی را با کشاندن جوانان به ورزشگاه کمتر می‌کردند، پس من نیز باید کمک کنم.