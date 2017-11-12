هنر اسلام آمیخته با حکمت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از قرآن نگارش شده بر سنگ، اثر استاد زمانیان و رونمایی از اثر «عرش بر زمین» استاد محمود فرشچیان اظهارکرد: بقاء تمدن‌ها به هنر است و هویت یک جامعه برای اینکه در فراز و نشیب‌های زمان گم نشود و از میان نرود باید با هنر در آمیخته شود.

وی افزود: باید در هنر انقلابی رشادت‌های جوانان ما در جنگ تحمیلی و دوران مبارزه ستم شاهی در هنر جلوه پیدا کند تا با انتقال به نسل بعد هویت کشور حفظ شود.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: تعداد آثاری هنری از قبیل کتاب و فیلم که پس از انقلاب فرانسه یا روسیه خلق شده با آثار تولید شده از انقلاب اسلامی ایران قابل مقایسه نیست زیرا در این کشورها هرگز به انقلاب‌شان به عنوان یک موضوع متروکه و تمام‌شده نگاه نمی‌شود.

وی گفت:مؤسسه آفرینش‌های هنری، کتابخانه و سایر بخش‌های فرهنگی و هنری آستان قدس با ایجاد پایگاهی برای رفت و آمد هنرمندان و تشکیل باشگاه اندیشه ورزی و تضارب آراء به خلق آثار هنری فاخر کمک کنند.

رئیسی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه جریان‌هایی در کشور تلاش می کنند رشادت‌ها و فرهنگ دفاع مقدس و انقلاب را به حاشیه ببرند که باید به این موضوع توجه کنیم.