تولید برنج تراریخته با ۵۰ درصد ثمردهی بیشتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، دانشمندان ژنی را در ذرت کشف کرده‌اند که مسئول مسیر فتوسنتز پربازده C۴ در ذرت است و با انتقال آن به برنج می‌توان توان فتوسنتزی و تحمل برنج نسبت به گرما و خشکی را افزایش داده و در نتیجه آن ثمردهی برنج را تا حد قابل توجهی تقویت کرد.

دانشمندان دانشگاه آکسفورد برای بهبود فرایند فتوسنتز در برنج و افزایش عملکرد آن، پروژه‌ای به نام برنج C۴ را آغاز کرده‌اند که در این پروژه با واردکردن ژن ذرت به گیاه برنج، توان فتوسنتزی این گیاه تقویت خواهد شد و برنج نیز به سطح محصولات پربازده خواهد رسید.

برنج از مسیر فتوسنتزی C۳ استفاده می‌کند که بازده بسیار کمتری در محیط‌های گرم و خشک نسبت به مسیر C۴، یعنی مسیری که در گیاهان دیگر مانند ذرت و ذرت خوشه‌ای از آن استفاده می‌شود دارد.

طبق برآورد دانشمندان، اگر فتوسنتز برنج به مسیر C۴ تغییر داده شود، بازده آن می‌تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد. محققان فوق نشان داده‌اند که چگونه می‌توان اولین قدم در این روش را که به نام آناتومی proto-Kranz شناخته می‌شود، با وارد کردن یک ژن ذرت به نام GOLDEN۲-LIKE به برنج، برداشت.

آن‌ها در این مرحله تعداد کلروپلاست‌ها و میتوکندری‌های فعال در سلول‌های پوششی اطراف رگبرگ‌ها را با تقلید از ویژگی‌های دیده‌شده در گونه‌های proto-Kranz، افزایش دادند.

پروفسور جین لنگدیل، استاد توسعه گیاهی دپارتمان علوم دانشگاه آکسفورد و محقق ارشد این مرحله از پروژه برنج C۴ دراین‌باره می‌گوید: «در این بررسی یک تک‌ژن به برنج وارد شده تا اولین مرحله در مسیر تکاملی C۳ به C۴ را بازسازی کند. این پیشرفت واقعاً دلگرم‌کننده است و چالش حال حاضر ما این است که با استفاده از آن، ژن‌های صحیح برای تکمیل مراحل باقیمانده در این فرایند را پیدا کنیم.»