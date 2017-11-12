افزایش مسافت طی شده تسلا با سوخت هیدروژنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز،یک شرکت تامین کننده بنزین در هلند، با افزودن یک تانک هیدروژن به خودروی تسلا مدل S مسافتی که خودرو با یکبار شارژ طی می کند را افزوده است.

هفته گذشته گروه Holthausen اعلام کرد آزمایش ها روی خودروی نمونه را آغاز کرده است. در این آزمایش پک باتری و تانک هیدروژن کامل پر شدند و Hesla مسافتی حدود ۶۲۰ مایل را طی کرد که دو برابر مسافتی است که خودروی Model S P۱۰۰D با یک بار شارژ باتری طی می کند.

اما این پروژه هنوز از سوی تسلا حمایت نشده بنابراین هولتائوزن برای انجام آزمایش های خود از یک خودروی دست دوم تسلا استفاده کرده است. البته اضافه کردن تانک هیدروژن به خودروی تسلا حدود ۶۰ هزار دلار هزینه دارد.

از سوی دیگر پرکردن تانک هیدروژن نیز کار مشکلی است زیرا به عنوان مثال در آمریکا فقط ۳۹ ایستگاه سوختگیری هیدروژنی وجود دارد.