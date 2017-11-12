به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند پیش از ظهر یکشنبه در نشست با جمعی از جامعه اهل سنت شهرستان کنگان اظهار داشت: آنچه در موضوع استخدام نیروها در صنایع نفت و گاز صورت گرفته بر اساس ضوابط و مقررات بوده ضمن اینکه استفاده از ظرفیت نیروهای اهل سنت در استان مورد تاکید ماست.

وی با اشاره به مسئله ته لنجی که از موضوعات مطرح شده از سوی جامعه اهل سنت کنگان بوده گفت: با توجه به اینکه این مصوبه ابلاغ شده، موضوع ارزیابی اجرای مصوبه جدید ته لنجی در دستور کار قرار دادیم تا نواقص اجرای مصوبه احصا کنیم.

استاندار بوشهر تصریح کرد: با توجه به اینکه ارزیابی اجرای مصوبه جدید با کار کارشناسی دنبال خواهد شد، پس از ارزیابی صورت گرفته نواقص مصوبه شناسایی به برای رفع نواقصات اقدام خواهیم کرد.

گراوند خاطرنشان کرد: لازمه اجرای مناسب مصوبه ته لنجی همکاری خود مردم است ضمن اینکه در شناسایی و رفع ایرادات مصوبه جدید ته لنجی به همکاری مردم نیاز داریم.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر وحدت شیعه و سنی در جامعه گفت: دین ما همواره بر وحدت و برادری تاکید کرده و نباید اجازه اختلاف بین شیعه و سنی را بدهیم.

وی یادآور شد: نگاه ما به برادران اهل سنت، برادری و برابری است و همه باید به ریسمان الهی چنگ بزنیم.