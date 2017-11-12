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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

نخستین سالانه اجراهای بینارشته‌ای تهران در سالن مستقل

نخستین سالانه اجراهای بینارشته‌ای تهران در سالن مستقل

نخستین سالانه بینارشته‌ای تهران با مدیریت هنری حمید پورآذری کارگردان تئاتر از نیمه آذر در سالن تئاتر مستقل آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین سالانه بینارشته ای تهران (سابت) با هدف ایجاد گفت و گو و همکاری میان هنرمندان معاصر در رشته‌های مختلف هنر تعریف شده و قرار است حاصل این تبادل‌ها و تعامل‌ها، هر سال در قالب چند اجرا در یک رپرتوآر مشترک به مدت یک ماه ارائه شود تا هنرمندان رشته‌های گوناگون هنر شامل تئاتر، تجسمی و موسیقی برای تالیف و خلق اجراهای مشترک گرد هم آیند.

مدیریت هنری نخستین سالانه اجراهای بینارشته‌ای را حمید پورآذری بر عهده دارد و از هنرمندان سرشناس و فعالی چون محمد مساوات، سمانه زندی نژاد، پویان باقرزاده، احمد سلگی در حوزه تئاتر، مهدی ساکی، رضا کولغانی، ماکان اشگواری و رام در حوزه موسیقی و بهرنگ صمدزادگان، علی پناهی، گلرخ نفیسی، پانته‌آ آرمانفر در هنرهای تجسمی به عنوان اولین هنرمندان نخستین دوره دعوت به عمل آمده است.

حاصل تعامل این هنرمندان در دوره اول و برآیند چالش‌های آثار خلق شده آنان از نیمه آذر در سالن تئاتر مستقل به مدت یک ماه و با ٦٠ اجرا روی صحنه می رود.

کد مطلب 4141789
فریبرز دارایی

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