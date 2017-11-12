به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین سالانه بینارشته ای تهران (سابت) با هدف ایجاد گفت و گو و همکاری میان هنرمندان معاصر در رشته‌های مختلف هنر تعریف شده و قرار است حاصل این تبادل‌ها و تعامل‌ها، هر سال در قالب چند اجرا در یک رپرتوآر مشترک به مدت یک ماه ارائه شود تا هنرمندان رشته‌های گوناگون هنر شامل تئاتر، تجسمی و موسیقی برای تالیف و خلق اجراهای مشترک گرد هم آیند.

مدیریت هنری نخستین سالانه اجراهای بینارشته‌ای را حمید پورآذری بر عهده دارد و از هنرمندان سرشناس و فعالی چون محمد مساوات، سمانه زندی نژاد، پویان باقرزاده، احمد سلگی در حوزه تئاتر، مهدی ساکی، رضا کولغانی، ماکان اشگواری و رام در حوزه موسیقی و بهرنگ صمدزادگان، علی پناهی، گلرخ نفیسی، پانته‌آ آرمانفر در هنرهای تجسمی به عنوان اولین هنرمندان نخستین دوره دعوت به عمل آمده است.

حاصل تعامل این هنرمندان در دوره اول و برآیند چالش‌های آثار خلق شده آنان از نیمه آذر در سالن تئاتر مستقل به مدت یک ماه و با ٦٠ اجرا روی صحنه می رود.